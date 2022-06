Ovim bi ga veoma usrećila!

Iako je ona to demantovala, domaći mediji i dalje bruje o tome da su se pevačica Rada Manojlović i njen kolega Milan Stanković navodno pomirili, iako je to doskoro malo ko očekivao. Naime, kako pišu domaći mediji, otac Radmile Manojlović posebno je dobro dočekao vest da se Rada vratila poznatom kolegi i kada se ona nedavno pojavila u rodnom selu Četereže iskoristio je navodno priliku da sedne sa ćerkom i obavi ozbiljan razgovor u kojem je navodno upozorio da ne napravi istu grešku ponovo.

- Rada je mnogo obradovala svog oca kada mu je saopštila da se pomirila sa Milanom koji je sada potpuno drugačiji čovek, okrenut veri i Bogu i vrlo često obilazi manastire gde ostaje po nekoliko dana. Radi to čak i ne smeta, već ga i podržava u svemu tome jer primećuje koliko mu prija. Rada je nedavno posetila Četereže, ali bez Milana jer je on tada provodio pet dana u jednom manastiru. Otac Radmile Manojlović Rade to je iskoristio za razgovor sa ćerkom - naveo je izvor blizak pevačici i dodao da je on veoma uplašen da mu ćerka ne ostane sama pa je pritiska da se što pre uda za Milana.

- Otac Radmile Manojlović rekao joj je da nema potrebe da odugovlači sa vezom. Naglasio je da bi mogla da ostane potpuno sama i neudata ako ostane bez Milana, oseća kao da je na njegovu ćerku bačeno prokletstvo jer nikako da joj se dogodi udaja. On ne može da se pomiri s tim da su sve Radine dosadašnje veze bile duge ali da bi pucale taman kada bi došlo do pitanja braka - takođe je rekao izvor i naveo da je otac Radmile Manojlović nestrpljiv da priča i sa Milanom.

- Rade će pričati i sa Milanom prvom prilikom kada ga bude posetio i verujem da će i njemu reći da ne čeka predugo na Radine odluke već da počne da planira svadbu - završio je izvor blizak pevačici.

Autor: Pink.rs