Nikad iskrenija!

Bivša zadrugarka koja je svoj oštar jezik istakla kako pred kamerama najgledanijeg rijaliti šou programa u regionu, tako i nakon izlaska iz istog, Ana Spasojević, je za portal Pink.rs progovorila o gorućoj temi pete sezone "Zadruge". Ono što je šokiralo milione fanove ovog projekta jeste priznanje MC Aleks da je u tajnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom od 22.09.2021., naime, one su stupile u vezu samo šesnaest dana nakon početka ove brutalne sezone rijalitija, a da za to ni zadrugari niti javnost sve do pre par dana nisu znali.

Ana Spasojević je bila najbliža osoba ovim dvema zadrugarkama, te nam je za Pink.rs otkrila da je šokirana njihovim ozvaničenjem veze. Bivša zadrugarka nam je na samom početku otkrila kako sada gleda na njih dve kao novopečeni ljubavni par u Beloj kući:

- Što se tiče njih dve, ja sam se stalno družila sa njima, sa Matorom sam stalno šetala, a sa MC Aleks sam mnogo dobra. Ja nisam primetila nikakve emocije između njih, čak sam jednom pitala MC Aleks "koji joj je đavo" - ona kaže da je voli, ne može da se odvoji od nje. Ali to je više bilo sažaljenje prema Matoroj, jer joj je kuvala i prala i sve. Ona je nju zgotivila i zavolela kao prijatelja, tu nema emocija. Pre bi bila sa Anđelom nego sa Matorom. Stoji to da joj je dala lažnu nadu, ali nema ništa od toga.

- Ja sam se čula i sa majkom od MC Aleks, ona je žena u šoku, ne veruje šta se dešava. Naravno da je uz svoje dete i da će da popriča sa njom, mada Matora je toliko naporna da to nije normalno...

- MC Aleks kaže jednu reč, Matora je već odgovorila, manipulisala je, prolazila je kroz to sa strejt devojkama, jeste da je MC Aleks rekla da će dati šansu napolju, ali Jovana je previše napada. Ne može Matora da shvati neke stvari, ako neće neće teraj u pi*ku materinu i kraj priče, ali sigurna sam da od strane MC Aleks nema emocija u ljubavnom smislu, čak šta više tu ni prijateljstvo ne može da bude.

- To što je MC Aleks priznala, to je radila zbog pritiska, a ne zato što ona to stvarno oseća - zaključila je bivša zadrugarka Ana Spasojević za portal Pink.rs

Autor: Pink.rs