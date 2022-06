BESAN KAO RIS! Draško Stanivuković preko OVOGA nije mogao da pređe Tanji Savić, žestoko joj zapretio RASKIDOM?! Nova drama!

Skočila sebi u stomak!

Daško Stanivuković zapretio Tanji Savić raskidom, jer ga je njen gest objavljivanja fotografije u venčanici razbesneo. Naime, Tanja je fotografiju sa snimanja spota u venčanici, za koji su mnogi mislili da je sniman u Banjaluci objavila na mrežama i tako navela pratioce da pomisle da se udala za Draška.

Ipak, spot je sniman u Beogradu, a ovaj marketinški trik kome je pevačica pribegla razbesneo je gradonačelnika Banjaluke, te je zapretio Tanji raskidom, pišu mediji.

- Tanja je želela da privuče pažnju i da stavi do znanja da je i dalje sa Draškom, mada mnogi misle da mu je ovim gestom poručila svoje želje. Kako se tagovala u Banjaluci, Draška su zvali sa svih strana da ga pitaju o tajnom venčanju sa pevačicom. Draško se mnogo iznervirao, jer ne želi u to da bude upleten, ionako mu svi govore da se o njemu najmanje piše u političkom smislu, od kada je sa Tanjom. Pozvao ju je istog dana i objasnio da ne želi da se povlači po tabloidima, kao i da je najbolje da raskinu ukoliko je to njen cilj - kaže dobro upućeni izvor za medije, pa nastavlja:

- Tanja se izvinjavala i rekla da joj je samo bilo slatko da napravi foru, da nije mislila ništa loše i da je bila ubeđena da će svi shvatiti da ona snima spot. Plakala je i obećala Drašku da će od sada više računa voditi o svojim objavama i načinu na koji se šali.



Autor: P.R.