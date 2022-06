NIKAD NISAM REKLA DA SAM SAMO DOMAĆICA: Mirka Vasiljević se ne ODRIČE karijere, a ovako odgovara na pitanja o GALA SVADBI I PETOJ BEBI! (FOTO)

Da li će dom poznatog para postati bogatiji za još jednog člana?!

Glumica Mirka Vasiljević postala je sinonim za rađanje i majčinstvo, te joj svi redovno postavljaju pitanje da li će imati još dece, što lepu glumicu nikada ne naljuti.Ona je sada odgovorila i na to pitanje, ali i na sva druga koja se tiču njene privatnosti i posla.

Mirka koja se sa suprugom Vujadinom Savićem, fudbalerom i njihovo četvoro dece sinovima Andrejem, Mihajlom i ćerkama Andreom i Anikom vratila u Srbiju, sada je otkrila koliko će se zadržati ovde.

Koliko planirate da se zadržite u Srbiji, s obzirom na to da morate da se vratite na Kipar?

- Od kada ja znam za svoje postojanje, kod mene je uvek sve išlo neobično i naopačke, počevši od toga da je posao našao put do mene, a ne da sam ga ja birala. Vujadin i ja kada smo počeli da se zabavljamo u samom stratu pošla je ta odgromna, kilometarska razdvojenost. Ja sam bila u Srbiji a on je otišao da igra sa Francuski klub "Bordo". Naša veza je već neobično krenula, tako da u tom nekom startu sve to to bilo neobično i drugačije. Naš život se svodi da na svaki 6 meseci nismo sigurni gde ćemo živeti. Sadaje došao period gde smo bili mirni. Vujadin je završio sa svojim angažmanom na Kipru, sada ne znamo ni gde idemo, ni kako idemo ni kada idemo.Kraj avgusta će biti momenat kada ćemo da saznamo, šta se dešava sa klubom, jer je do tada taj letnji prelazni period. Samim tim naš boravak u Beogradu je neizvestan Jedino što znam jeste da ja počinjem sada neke stvarčice što se tiču mnog posla. Ja nikada u karijeri nisam pravila neku preveliku pauzu. Uvek sam se trudila da moja krijera bude na jednom tasu vage, a porodica na drugom. Kada sam mnogo više bila posvećena porodici rekla sam okej, hajde sada malo da se poslovno angažujem poslovno. Kada se zaradim kažem čekaj tu je porodica daj sada malo i njima da se posvetim tako da to je prednost mog posla što eto to može da se iskombinuje, i može da se usklađuje.

- Ja nikada nisam rekla: "Ja sam žena domaćica i posvećena sam samo porodici i to mi je prioritet". Svakom od nas svoji najmiliji i u svesnom i nesvesnom stanju prioritet. Smatram da ostala polja ne trebaju da se zapostave, upravo zbog našeg unutrašnjeg zadovoljstva, umutrašnje energije. Jer ako sebi nismo dobri ne možemo biti nikom drugom dobri. Nije bitno da li su to deca, partner ili bilo koja druga familija. Ja sam od svoje 19. godine sa Vujadinom u vezi, on je već tada uveliko bio profesionalni fudbaler, koji je krenuo sa inostranim angažmanjima, ja sam već tada snimala serije sa Ljubišom Samardžićem. Najduže pauze su mi možda bile od mesec dana, ali to je već kada je stomak toliko veliki, da ni sama scene ne može da podnese toliki trudnički stomak i kada je zdravo da se primirim i zbog bebe i zbog sebe i taj porođaj. Uglavnom sam se porađala u inostranim zemljama, tako da nisam ni bila u Srbiji. Ali kada stanem na noge a to bude veom brzo, jer mi prijaju trudnoće, nisam Bogu hvala imala nikakvih poteškoća, ja sam se vraćala. Nikada nisam sebi dozvolila da se odreknema karijere, jer znam koliko sam kao dete morala da se odričem. To je tada bila moja želja, jer sam se odricala i rođendana i proslava i raspusta jer sam snimala.

Nedavno si se požalila da na Kipru nisi imala nikakvu pomoć oko dece, kakva je situacija u Srbiji?

- I dalje nemam nikakvu pomoć. Mnogo veću pomoć imam u Srbiji naravno jer sam ja veoma vezana za svoju porodicu. Nas je dosta u porodici, tako da tu svi međusobno jedni dugima pomažemo i već dobro znamo da pogledimo otkrijemo šta kome treba. Ja sam navikla da su svi moji uvek tu i ja uvek idem da im pomognem, kao i oni meni. Isto tako to ja radim i za njih. A u inostranstvu, gde god i kad god pustimo korenje trudeći se da živimo kao u Srbiji, trudimo da radimo kao ovde, i da drugari od dece prespavaju kod nas, kao i da naša deca prespavaju kod nekog. Opet osećamo da nismo svoj na svome, jer nemamo prisustvo porodice, prijatelja koji su sa nama ceo život. S obzirom da bi sada trebalo da počnem sa snimam, i da mi snimajući dani budu po 12 sati, moraću da sedem i da razmislim kakvu ću organizaciju da napravim, jer opet koliko god da je moja porodica tu i želi da mi pomogne svi su vitalni, mladi i rade, nisu baš u stanju da dan posvete samo meni.

Proteklih dana bili ste na svadbi kod Katarine Grujić i Marka Gobeljića koja je bila spektakularna, da li Vujadin i ti planirate takvo venčanje?

- Pa u principu, kada smo počeli da se zabavljamo mi smo vrlo brzo započeli i zajednički život, nakon godinu dana desio se prvi sin pa drugo dete, treće i četvrto. Nas dvoje smo od samog starta gledali na to kao ozbiljno i negde smo težili i koračali ka tim svim događajima. Funkcionisali smo kao porodica od starta. Svadba se još uvek nije organizovala jer smo u tim momentima imali te konstantne selidbe i jer su fudbaleri ograničeni na te slobodne periode.

I ono neizbežno pitanje, da li Vujadin i vi planirate još dece?

- Meni je jako simpatično što niko ni da pita kako je beba, nego već prelaze na sledeće. Kod nas je to kao na traci. Veoma mi je simpatično kada kupujem negde nešto, pa me one žene pitaju koliko imamo dece, petoro, šestoro, sedmoro? I uvek mi je to simpatično, bolje da se šale na taj račun. Mi generalno nikada nismo zacrtavali koliko dece želimo, sve se to planski desilo naravno. Bili smo zadovoljni sa njih troje, ali želeli smo da dođemo opet u taj neki period gde je novi život, taj miris bebe koja nema mane i vrline, jer su bebe takve dok ne odrastu. Sada smo zadovoljni sa ovim brojem, a u budućnosti ćemo videti šta će biti jer ne volim da se izjašnjavam u tom smislu. Sigurno "da" i sigurno "ne" jer me je život demantovao u tom smislu uvek.

Autor: M.K.