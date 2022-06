BRUTALNO PONIŽENJE! Matora plakala i molila porodicu MC Aleks za oproštaj, a sad joj je odgovorila njena majka: Neće joj biti dobro, KREĆU TUŽBE!

Ovo nikako ne bi volela da čuje!

Jovana Tomić Matora rasplakala se sinoć tokom intervjua sa Darkom Tanasijevićem, zbog svega što joj se ovih dana dešava sa MC Aleks, koja je smogla snage da javno prizna svojoj porodici da je od septembra u homoseksualnoj emotivnoj vezi.

Njeni ne žele ni da čuju za vezu svoje ćerke sa Matorom, koju će čak, kako su najavili u intervjuu za Pink.rs, tužiti. Aleks, s druge strane, ne prestaje da plače jer misli da će je se porodica odreći, a Matora ih je sinoć, tokom intervjua, direktno molila da to ne čine.

- Ona vas voli, i verujete mi da se borila protiv svega. Ja znam da ona njih voli i da želi da priča sa njima, i izvinite. Desilo se to, mi krijemo ovo od 22.09. krijemo ovo, mi smo se tada držale za ruke ispod stola. Ona se odupirala tome, ali šta da se radi. Volimo se i ona i ja, i znam kako joj je, ta naša platonska ljubav je nerealna. Meni više ništa ne smeta kod nje, toliko je volim, a guši me jer joj sada nije dobro. Teško mi je, ali znam da mene moji nikada ne bi izdali, ne verujem da će me njeni roditelji prihvatiti, ali se nadam da će me ceniti kao čoveka jer ja nju volim. Molim njenu porodicu da je razumeju jer njoj nije lako. Ja se nadam da njena porodica neće da me gleda kao psihopatu, i izvinjavam se, nije nam lako, osećam grižu savesti. Ja ne bih mogala da živim sa tim kada bi oni nju odbacili. Molim ih da me razumeju i nadam se da ću imati prilike da ih upoznam, i plašim se toga, ali ... - pričala je Matora sinoć.

Nakon što se obratila porodici MC Aleks, usledio je i njihov odgovor, putem Instagrama.

Prenesite slobodno dotičnoj osobi, neću ni ime da joj izgovorim, još jednom neka izgovori ime nekoga od moje porodice, neće se završiti samo na jednoj tužbi - poručila je, između ostalog, Ružica, majka MC Aleks.

Autor: D.T.