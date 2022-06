MAJA IM DOŠLA GLAVE! Puklo prijateljstvo Sandre Čaprić i Baneta Đokića?! Bivši zadrugar izgoreo: Ona me je uvukla u tu priču, a ja IZVUKAO DEBLJI KRAJ!

Kad pre?!

Pevačica Sandra Čaprić pre nekoliko dana upriličila je zabavu povodom svog rođendana i izlaska svog albuma prvenca, a mnoge je iznenadilo to što se na istoj nije pojavio njen prijatelj iz "Zadruge" Bane Đokić. On je, kako kaže, imao operaciju zuba, te je bio sprečen da dođe, a šuška se da mu je Sandra to zamerila.

Njen rođendan je inače bio u Zadruzi, tad sam bio pored nje, ali kad je u pitanju pre neko veče, žao mi je što nisam se pojavio tu noć, moje zdravlje je meni preče od svega na svetu. Ako će neko da mi zamera zbog toga, ne mogu to da opravdam, niti da ulazim u nečiji mozak. Sandru Čaprić jako volim, mi smo prijatelji, imamo nastupe zajedno - rekao je Bane i odgovorio na pitanje da li je puklo prijateljstvo između njega i Sandre.

Što se mene tiče, nije puklo ništa, ako ona meni zamera zbog toga, stvarno nisam mogao da četvoronoške dođem, imam šavove. Nije ona sigurno ljuta na mene - rekao je Bane.

Bane je zbog Sandre imao sukob sa Majom Marinković, a sada je otkrio da li je došlo do pomirenja.

- Nisam se ja pomirio, ali to je uradila Sandra Čaprić umesto mene, pošto me je ona uvukla u neku priču. Braneći nju, ja sam izvukao deblji kraj i kad sam izašao iz rijalitija, nisam ratovao ni sa jednim od njih. Moje je bilo da se zaštitnički ponesem i pokažem kao njen prijatelj. Ne možeš ono što pljuješ da poližeš. Stojim iza svojih reči, one su mi zamerile neke stvari, šta je tu je - rekao je Bane.

