ŠOK! VEŠTAK KOJI JE MILANU POPOVIĆU DODELIO DETE OPTUŽIO SEVERINU: Stavila je ruku na moju nogu, PLAŠIO sam je se, bilo je neprijatno!

Nove optužbe na račun pevačice!

Veštak Vladimir Grošić, koji je na suđenju za starateljstvo deteta Severine Vučković i Milana Popovića dodelio ocu, te je njoj dao pravo da on povremeno viđa, tvrdi da ga je pevačica mnogo pritiskala i da ju je prijavio. Kako je istakao, Severina Vučković ga je na leto 2020. godine zvala i tražila da se sastanu u Zagrebu.

- Dao sam joj svoj broj i rekao joj da može da mi se javi kad god, bez obzira na to što sam odlučio da se povučem iz veštačenja. Nju je to rastužilo i molila me da se ne povlačim - kazao je Vladimir na početku.

- Bili smo se našli u Maksimiru, jer sam tamo džogirao. Seli smo na klupicu u parku dok smo razgovarali i ona je počela da vadi neka dokumenta za koje je bila uverena da su bitni. Objasnio sam joj da ih mora predati u sudski spis. Ona mi je, dok smo pričali, stavila ruku na nogu. Kao da mi je stavila letvu. Bilo mi je neverovatno neprijatno. Stalno je plakala, a bila je mršava k'o kuga - opisivao je Grošić susret sa pevačicom, piše Telegram.hr

Naknadno će, izjavio je, uslediti Severinine poruke i pretnje, zbog kojih je odlučio da je tuži.

- Ono što sam od Severine doživeo izazvalo mi je strah - istakao je Vladimir.

Autor: M.K.