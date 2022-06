BEKUTA DALA OTKAZ SINU, A NA NJEGOVO MESTO ZAPOSLILA NJEGA! Pevačici zbog ovoga PREKIPELO, pa odlučila da napravi promene u svom timu!

Poslednjih godina pevačici je menadžer bio naslednik Igor Polić koji je u zadnje vreme imao nekoliko poslovnih ispada, zbog kojih je ona odlučila da ga zameni unukom.

Ana Bekuta odlučila se za promenu u svom menadžerskom timu, pa je umesto sina Igora Polića na tu poziciju zaposlila unuka Branka Polića. Igor je Ani zakazivao nastupe, dogovarao cene tezgi i obavljao sve propratne stvari koji je njegov posao podrazumevao, ali napravio je nekoliko propusta koje njegova majka nije htela da toleriše.

Nesporazumi

Naš izvor blizak pevačici ispričao nam je da je između Ane i njenog sina došlo do nesporazuma jer je imao nekoliko uzastopnih poslovnih pehova zbog kojih je ona bila primorana da ga otpusti. Kao rešenje za njegovu zamenu videla je u unuku Branku, zato što on dosta vremena provodi s njom i upućen je u sve poslovne obaveze, pa je pretpostavila da će se dobro snaći u novoj ulozi.

- Igor i Ana su prvo majka i sin pa onda sve ostalo. Možda je i bolje što ga je otpustila da ne bi došlo do žustrije svađe između njih koja bi mogla da im naruši odnose zauvek - počeo je razgovor izvor i otkrio kako je došlo do prekida saradnje između majke i sina.

- Ana prolazi kroz težak perod otkad je Mrka umro, ali je nastavila sa pevanjem. Sve tezge, gostovanja i nastupe do nedavno joj je ugovarao Igor, ali je došlo do nesporazuma između njih. Koliko sam čuo nije ga otpustila na prvu, neko vreme je ona njega opominjala i upozoravala, ali očigledno bez nekog uspeha. Igor je napravio nekoliko propusta sa vlasnicima lokala u kojma je Ana trebalo da nastupa i ona to više nije mogla da trpi - objasnio je sagovornik.

Ostali u dobrim odnosima

Jasno je koliko važnu ulogu u karijeri svakog pevača ima njegov menadžer, a na domaćoj javnoj sceni više puta dolazilo je do konflikta između njih. Neretko se u medijima pisalo kako su se muzičari i menadžeri svađali oko novca, ali u slučaju Ane Bekute, naš izvor tvrdi da to nije bio razlog.

- Mislim da novac nije bio presudan da oni prekinu saradnju, Igor nije takav čovek. Mislim da je bilo nekih propusta oko organizacije, a Ana je surovi profesionalac i tako je došlo do toga da sinu saopšti da više neće sarađivati. Oni su i dalje u dobrim odnosima, viđaju se kao i ranije, tu se ništa nije promenilo - zaključio je naš sagovornik.

Ana Bekuta nije odgovarala na naše pozive, kao ni na poruku na viberu koju smo joj poslali, a ona ju je uredno pročitala.

Autor: M.K.