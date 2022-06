'DIVI MI SE, ŽELI DA BUDE KAO JA' Fanovi optužili Čaprićku da je OPSEDNUTA MAJOM, ona je brutalno pecnula, pa progovorila o šemi s Darkom Lazićem

Pevačica Sandra Čaprić nedavno je upriličila proslavu rođenana i promociju albuma prvenca u jednom prestoničkom restoranu, gde se pojavila u nikad atraktivnijoj toaleti u kojoj je zavodljivo pozirala okupljenim fotoreporterima.

Njene fotke su odmah pokrenule lavinu komentara gledalaca "Zadruge", koji su je optužili da je u poslednje vreme opsednuta svojom ljutom suparnicom, inače bivšom cimerkom iz "Zadruge", Majom Marinković - Sandra je, naime, za svoj rođendan obukla identičnu haljinu koju je čak dve godine ranije ponela Maja, a kao da to nije bilo dovoljno, izabrala je isti donji veš, pa čak i cipele.

Tim povodom kontaktirali smo Maju, koja kaže da se na takav potez ne bi odlučila, za razliku od Čaprićeve.

Sandra je na svoj rođendan Maju čak i pozvala putem pripadnika sedme sile, međutim Marinkovićeva se nije pojavila.

Maja je nedavno napravila lom na žurki "Informera" zajedno sa Stanijom Dobrojević i Tamarom Đurić, doskorašnjim ljutim rivalkama, koje su se tada i pomirile.

- Drago mi je što je došlo do pomirenja. Nisam upućena u odnos detaljno od ranije, ali svakako da mi je drago što je sada ovakva situacija. Stanija je moj prijatelj već duže vreme, jako dobar, lojalan čovek, a sa Tamarom se isto družim i smatram da je jako zanimljiva osoba i dobar lik, tako da o njima sve najlepše.

Tajna šema s Darkom Lazićem?

Nedavno su veliku pažnju na Instagramu privukli snimci Maje Marinković i pevača Darka Lazića iz noćnog provoda. Odmah su krenule spekulacije da su otpočeli romansu, međutim Marinkovićeva to demantuje: - Mi smo prijatelji, vec sam to komentarisala, družimo se. Upoznali smo se ranije na nekom snimanju, ali nismo bili toliko bliski. On je dobar lik i super ortak. A to što ga bivše žene pljuju, ulazim u to, to su ipak privatne stvari njihove i ja se u to ne mešam.