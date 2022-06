ČAPRIĆKA PODIVLJALA! Maja pokušala da spusti loptu, bivša zadrugarka je NIKAD STRAŠNIJE IZVREĐALA: 'Niskobudžetna kravo, plaćaju te za ONE STVARI'

Iako se činilo da je došlo do primirja između ljutih rivalki Sandre Čaprić i Maje Marinković, bivše učesnice "Zadruge" produbile su sukob.

Sandra je, naime, pobesnela zbog Majinog komentara na glasine da je pevačica iz Ivanjice opsednuta njom, budući da je počela da se oblači isto kao ona, čak i da posećuje njenog frizera. Iako je Maja pokušala da "spusti loptu", Sandra nije želela ni da čuje.

- Mislim da je naš "medijski rat" nastao bespotrebno, i ja nisam bila inicijator toga. Videla sam to na društvenim mrežama, ja iskreno to ne bih uradila, ali ne osuđujem nikoga, svesna sam toga da mnogi žele da izgledaju kao ja, to znači da ti se neko divi. Videla sam da me je zvala na rođendan, nisam se javila jer smatram da nemam šta tu da tražim, ali sam je srela kod zajedničkog prijatelja na žurki i čestitala joj. Ipak sam ja dobar čovek, ali to ne znači da ću se družiti sa nekim, to je bio slučajni susret. Ja nikome ne želim loše. Smatram da svako u životu govori o sebi - ispričala je danas Maja za Pink.rs.

Ubrzo nakon toga, našoj redakciji javila se Sandra, koja je osula salvu uvreda po Marinkovićevoj.

Poslednji put ću o nebitnim ljudima, niskobudžetnim kravama koje pričaju o tome koliko šta košta, davati izjavu. Bila je pozvana na rođendan, nije želela da dođe - naravno, jer ju je bilo sramota. Kad god se pojavim negde:"Jao, pa znaš ti, pa mi smo super", e, super smo! Jeftinoće, nebitnoće, osobe koje su plaćene za one stvari u mom životu više neće postojati. Niskomoralne kurve, krave! Nek se obrati Janjušu! A što se stajlinga tiče, ako hoćete, možete da glasate kome bolje stoji, bolje obline ima Sandra Čaprić - tvrdi pevačica za Pink.rs.

Autor: D.T.