SADA JE ZVANIČNO: ELENA PREBOLELA FRANA! Ćerka Mileta Kitića zamenila zadrugara sa REPEROM, a nije Vojaž! Evo o kome se radi! (FOTO)

Nova saznanja!

U medijima se prethodnih dana pojavila informacija da su Elena Kitić i Fran Pujas raskinuli ljubavni odnos, a kao glavnog osumnjičenog za krah veze pojavilo se ime Mihajla Veruovića Vojaža.

Ipak, i ćerka Mileta Kitića i sam reper su ovo vrlo brzo demantovali, ističući da su samo u prijateljskim odnosima. Da su svoju romansu završili, potvrdio je i bivši učesnik "Zadruge", ali nije bio raspoložen da priča o ovoj temi.

Ne viđam se više sa Elenom, nismo zajedno i to je sve što mogu da kažem - rekao je on tada za Pink.rs, dok se drugovima poverio da je glavni razlog raskida to što ga je ostavila zbog repera, pa su iz tog razloga mnogi pomislili da je u pitanju Vojaž, s kim je Elena nedavno snimila i duet.

Ipak, kako mediji ekskluzivno saznaju, Elena je Frana ostavila zbog producenta i muzičara Mihaila Vujića, poznatijem pod umetničkim imenom Miksa. Ona je svoju vezu s perspektivnim Mihailom započela dok je Pujas još bio u rijalitiju, a čim je iz njega izašao, čuli su se telefonom i tada mu je ona rekla da je najbolje da raskinu, ali i da ima novog dečka.

- Elena i Miksa su nerazdvojni. Oni se poznaju odavno, prvo su bili samo prijatelji, a tek su kasnije sevnule varnice između njih. On je nju pratio i na nastupima. Smuvali su se dok je Fran bio u "Zadruzi", a kad je izašao, to mu je i rekla. Ona se odavno ohladila od njega, ali nije znala kako to da mu kaže, a veza s Miksom je bila savršen razlog za to da s njim prekine kontakt - započinje priču izvor.

On dodaje i da je Fran teško podneo raskid, jer je jedva čekao da vidi Elenu i da nastave gde su stali kad je ponovo ušao u rijaliti.

- On se baš razočarao kad ju je pozvao. Jedva je čekao da je čuje, a onda mu je ona rekla da je s njima gotovo i da je našla novog dečka, s kojim uživa i koji je potpuno razume i pruža joj podršku. To ga je povredilo jako, ali je nakon toga ubrzo stupio i u s*ks kombinaciju sa Sandrom Čaprić - završava naš izvor.

Podsetimo, Vojaž je nedavno ispričao da je s Kitićevom samo prijatelj, kao i da je ona "velika zver od devojke".

Ja sam saznao da je ona raskinula s Franom tek pre neki dan, drugarski sam joj poslao poruku da li je sve u redu. Nije sa mnom, iako sam se ponadao da će biti. Šalim se. Nije istina da smo u vezi. Elena je velika zver od devojke, dobra drugarica, pozdrav za nju - istakao je Vojaž u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Autor: P.R.