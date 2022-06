Pevačica Kija Kockar u razgovoru za Pink.rs osvrnula se na aktuelne teme.

Objavila si prvi album sa šest novih pesama, da li si zadovoljna kako je prošao?

- Ovaj album... Kao da mu nije suđeno, u nekom smislu, ali mi je drago što pored svih peripetija i gluposti koje su se izdešavale, onog što mi nije uspelo kako sam ja htela da prikažem zbog neprofeionalnosti nekih drugih ljudi, koji imaju veze sa mojom profesijom, što mi je najviše žao... Pesme su ipak došlo do ljudi.

Zbog problema sa albumom čak si se i rasplakala u lajvu na Instagramu?

- Iskreno, nisam drama queen, svi znaju da sam lavica, opasna, svi muškarci ćute, pa pitaju mene da sredim nešto. Stiglo me je sve, toliko sam se trudila, mesecima sam radila i želela da prikažem to ljudima na svoj način, da to bude performans, sve... Sve je to palo u vodu kada sam se probudila i videla da je moj album izašao. Hvala Bogu, moji fanovi su bili solidarni, videli su da nešto nije u redu, pa nisu ništa šerovali. Na brzinu smo sve izbacili, bez ikakve najave, čak nisam imala ni najavu da pošaljem prijateljima da okače.

Kome si posvetila "Baladu"? Neka bivša ljubav je u pitanju?

- Posvetila sam pesmu posebnoj osobi iz bliske prošlosti i sadašnjosti. Mogu reći da je to moj prvenstveno jedan veliki prijatelj, neko ko mi puno znači u životu. I za pesmu "Slobodna" sam takođe pisala tekst, isto je posvećena jednoj osobi, drugoj doduše. Imala sam inspiraciju, slike u svojoj glavi.

Između Tanje Savić i Draška Stanivukovića stalno neki haos, nedavno je bila aktuelna priča da su se navodno tajno venčali?

- To je davno komentarisano više puta, nema potrebe da produbljujemo tu priču.

Kao bomba odjeknula je vest iz "Zadruge" da je Viki trudna, a Osmakčić je nagovara da abortira. Kako to komentarišeš?

Svaka žena ima pravo da radi sa svojim telom šta god hoće, a muškarci valjda znaju kad šta treba da rade. Ona sama treba da odluči, ne samo ona, svaka žena.

Misliš li da će veza Dalile i Cara imati perspektivu?

Dalila i Car su mi dosadni, moj stav o javnoj preljubi se zna. Nedostaje mi Miljana. Preterala je više puta, ali ja sam sa njom provela neki deo... Šta god da kaže meni, ja nikada ne mogu da se naljutim na nju. Ne znam, ovo je najbolje za nju, da se skloni, ali mi lično, kao gledaocu, nedostaje.

Autor: N.V./D.T.