'UDALA SAM SE POSLE SAMO DVA DANA'! Iskrena priča Goce Božinovske o ljubavi s pokojnom Šijanom, vođom SURČINSKOG KLANA - njegovu izdaju I DANAS PAMTI

Kroz život, koji je nije mazio, borila se kao lavica!

Iako je prošlo mnogo godina, pevačica Goca Božinovska pamti svaki detalj iz davne 1989. godine, kada se upoznala sa pokojnim vođom surčinskog klana Zoranom Šijanom, a iz njihove ljubavi rođeni su Zorana (30) i Mirko (29). Pre Šijana, Božinovska je bila udata za kompozitora Radeta Vučkovića, s kojim je dobila ćerku Jelenu (36). Nekoliko godina posle razvoda od poznatog kompozitora, desila joj se ljubav na prvi pogled.

- Bila sam na moru sa ćerkom Jelenom, Zlatom Petrović i njenim sinom Mikijem. Otišli smo na ručak u Herceg Novi i tamo sam srela Zorana. Odmah smo kliknuli. Šijan i ja smo se dogovorili da uveče odemo na piće i tako je sve počelo. To je bila ljubav na prvi pogled. Posle dva dana smo rešili da ceo život provedemo zajedno. Spakovala sam kofere i počela da živim sa njim - kaže Goca na početku ispovesti za Hit i dodaje da njena najbolja drugarica Zlata Petrović u početku nije bila oduševljena njenim izborom:

- Kad sam upoznala Zorana, nisam znala ko je on, a nije ni Zlata. Nikad pre toga nisam čula za njega. Ni on nije znao da sam ja pevačica, jer tada nisam bila mnogo popularna. Na početku naše veze, Zlata nikako nije bila za to da budem s njim, jer se sve između nas prebrzo desilo. Plašila se da će izgubiti drugaricu i da više nećemo provoditi vreme zajedno, jer smo bile nerazdvojne. Vremenom su se ona i Šijan zavoleli kao da su najrođeniji.

- Imala sam prelep brak i život sa njim. Bio je najbolji muž i otac na svetu. Znao je da ode na pijacu, u prodavnicu i da donese sve što mi treba. Bio je sportista, trenirao je, vodio je zdrav život, imao je puno prijatelja. Ćenta i Giška su s njim redovno dolazili na moje nastupe i davali mi baš dobar bakšiš. Bili su veća gospoda od svih intelektualaca, nikad nisu napravili nijedan problem. Obožavali su me! Vremenom su postali i moji prijatelji.

Razvod zbog prevare

Međutim, iako su se ludo voleli, Zoran je počeo da vara Gocu. Zbog toga su se rastali, ali su nastavili da se viđaju svakog dana:

- Počeo je da šara, pa smo se razišli, ali se nismo razdvajali. Stalno je dolazio i vodio svuda i mene i decu. Bolje smo se slagali u tom periodu nego poslednjih godinu dana zajedničkog života. Da sam znala da će tako tragično da završi 1999. godine, pustila bih ga da se naživi i ništa mu ne bih zamerala! Ma, sad mi je žao što nije imao deset žena pored sebe. Bio je dobar čovek, prava momčina! Zaslužio je sve najbolje u životu. Nažalost, otišao je mlad. Bilo mi je mnogo teško kada je poginuo, ali ne volim da pričam o tome.

Posle Zoranovog ubistva, pevačica je ostala sama sa troje dece u nezavidnoj situaciji.

- Bog mi je namestio da baš tada ubodem veliki hit "Okovi", kada mi je bilo najpotrebnije. Taj album mi je bio odskočna daska u karijeri, počela sam više da radim i zarađujem. Šijan je bio mrtav, a ja sam morala sama decu da izvedem na pravi put. Moja Jelena je imala 16 godina, Zorana je bila drugi razred osnovne, a Mirko je tek bio krenuo u školu. Znala sam da moram da se borim za njih.

U najtežim trenucima u životu, porodica joj je bila velika podrška. Dok je Goca radila, njena majka je brinula o Jeleni.

- Mama je odgajala Jelenu. Bile su mnogo vezane, pa ćerka nikako ne može da prežali bakinu smrt. Stalno objavljuje njihove fotografije na društvenim mrežama, čak je uramila i zajedničke slike. Mama i sestra su mi pomagale i oko Zorane i Mirka. Bile su mi desna ruka. Često sam putovala, nastupala, pa su o njima brinule i dadilje. Nije mi bilo lako, stalno sam brinula da li su dobro, pogotovu kada sam pevala van zemlje. Naplaćala sam se ogromnih telefonskih računa, jer sam ih stalno zvala iz Amerike, Australije i raznih gradova Evrope u kojima sam nastupala.

Test na drogu Strah i briga oko dece nisu prestali ni kada su Gocini naslednici odrasli.

- Jednom majka, a ceo život briga. Sa ćerkama nikada nisam imala problema. Sa njima sam uvek o svemu pričala, pa čak i o najintimnijim stvarima. Izrasle su u dobre devojke. S druge strane, oko Mirka se sve nekako prepumpava. Ako izbije neka tuča, uvek svi kažu: "Aha, to se tukao Šijanov sin." Uvek je nosio taj teret. Drugi momci urade i goru stvar, ali samo se priča o Šijanovom sinu. Da bih ja bila mirna, testirala sam ga na drogu posle jednog izlaska. Rekao mi je: "Ako se ispostavi da nemam ništa u krvi, dođeš mi sto evra." I tako je i bilo na kraju - priča pevačica i dodaje da je danas ponosna na sina, koji je prošle godine dobio sina Zorana sa Bojanom Rodić:

- Mirko je baš muškarčina, otac, domaćin i dobar muž. Ponosna sam na njega. Ne bih ni volela da mi je sin neki mlakonja, ni žena ga ne bi volela da je slabić.

Goca kaže da joj je bilo važno da svojoj deci sve u životu obezbedi jer je ona imala veoma teško detinjstvo. Odrasla je u mestu Samaila, nadomak Kraljeva, pored mame Radmile, oca Borisa i sestre Jelice.

- Do četvrtog razreda osnovne škole sam učila pod svećom, dok nam nisu uveli struju. Nikada nismo bili u situaciji da nemamo za hleb, ali smo bili skromni. Kad se setim tog perioda, shvatim da ko to nije prošao, ne može ni da ceni dinar, ni prijatelje, ni bilo šta. Meni je dovoljno da imam osnovne stvari u životu i da mi je čisto u kući. Tata i mama su se borili i trudili da nam nadomeste sve što nam fali i da nam stvore nešto ni od čega. Imala sam vredne roditelje. Mama je bila domaćica, a tata je radio. Kada je došao u Srbiju, nije mogao da pronađe posao u struci, pa je radio u železnici.

Dobra domaćica Božinovska je uz majku naučila da bude dobra domaćica.

- Kuvam od malih nogu i uživam u tome. Odmalena sam pomagala mami. Svaka žena treba da se osamostali i da bude sposobna. Ćerke sam isto naučila da kuvaju. Daj Bože da imaju, pa da ne moraju, ali treba da znaju za svaki slučaj. Mirka nisam učila da sprema, zna samo da nasecka pršutu i da servira - priča sagovornica.

- Sa šesnaest godina sam počela da pevam. Na početku karijere, moja zarada je prvo bila kao jedna, pa onda kao dve-tri očeve plate, i tako mi se osladilo da zarađujem. Posle škole bih se malo odmorila, napisala domaći, odradila sve obaveze u kući, a uveče otišla da pevam - objašnjava Goca, čiji otac nije hteo da mu ćerka bude pevačica:

- Moji roditelji nisu bili strogi, nikada nisam dobila batine od njih. Ali tata nije hteo ni da čuje da se bavim pevanjem, bitno mu je bilo da se iškolujem. Međutim, kada je shvatio da ja to volim, dolazio je da vidi gde pevam, pa je vremenom to nekako prihvatio.

Bez obzira što je rano počela da radi, tvrdi da nije propustila nijedan dan detinjstva.

- I pored posla, imala sam dosta vremena i za druženje. Sa drugarima sam pešačila četiri kilometara do škole, pa smo stizali da se ispričamo i da se igramo. Volela sam da prespavam kod drugarice, sa kojom sam razmenjivala i garderobu. Bila su lepša druženja nego sada, nije bilo mobilnih telefona, pa smo provodili kvalitetno vreme zajedno - priseća se Goca, koja je u mladosti volela da šije garderobu:

- Tata je imao mašine za pletenje i šivenje i on me je naučio da šijem. Oduvek sam volela tigraste i zmijske dezene, pa sam sama šila takve haljine, jer u to vreme nisu mogle nigde da se kupe.

Prvi muž Profesionalna karijera počela joj je 1984. godine, kada je objavila prvi album "Ti mi beše od zlata jabuka":

- Debelo sam se namučila na početku karijere. Svako veče sam pevala u kafani. Radila sam od sedam uveče do tri noću, a ujutro sam išla u školu. To je dugo trajalo, sve dok nisam došla u Beograd i počela da snimam pesme.

U prestonicu ju je doveo bivši muž Rade Vučković, koga je upoznala sa 18 godina dok je pevala u jednoj kafani.

- On je sa Šabanom Šaulićem imao turneju po Srbiji i čuli su da ima neka mlada i zgodna pevačica. U to vreme sam imala18 godina i pevala sam sa Radetom Jorovićem u jednom mestu kod Čačka. Rade je došao da me čuje, upoznali smo se, počeli da se družimo, a ubrzo smo se venčali i dobili Jelenu - priča Goca, koja je sa prvim mužem ostala u odličnim odnosima:

- Rade i ja smo super drugari, lepo se slažemo. On je jedan od ljudi koji su zaslužni za moju karijeru. Zato ima posebno mesto u mom životu i mom srcu. Ne daj Bože da mu bilo šta u životu zafali, uvek sam tu za njega. Viđamo se dva puta godišnje, ali često pitam Jelenu kako je.

Tuča zbog sina Goca kaže da muškarcima nikada nije pravila ljubomorne scene, jer je uvek imala dosta samopouzdanja:

- Nikada nisam bila ljubomorna, jer sam uvek imala visoko mišljenje o sebi. I sada u ovim godinama sam puna sebe, iako sam po prirodi skromna osoba za neke druge stvari. Nisam bahata, megaloman, ne jurcam novac po svaku cenu. Izgledam nežno, ali nisam mirna žena, umela sam da se pobijem zbog dece. Kada je bio baš mali, Mirka je u jednom kafiću udarila neka žena. Dotrčao je kući i rekao mi šta se desilo, a ja sam u kupaćem kostimu sela u auto, otišla do kafića i pobila se sa tom ženom. Možda bi neke majke bile smirenije i najpre porazgovarale, ali ja ne, odmah sam je udarila.

Tuču je imala i pred kamerama sa koleginicom Vesnom Rivas dok su zajedno učestvovale u "Farmi 4".

- Kada neko počne da me provocira iz čista mira, pretvorim se u pet muškaraca. Kažu da su ljudi kao ja najopasniji. Na taj sukob u rijalitiju sam već i zaboravila. Vesna Rivas je na vreme shvatila da je to sve igra, ali ne i ja. Bez obzira na naš sukob, želim joj sve najbolje. Kada bih je srela na ulici, javila bih joj se jer nisam zlopamtilo.

Čudo u Rimu Goca je tokom karijere svašta doživela, a nikad neće zaboraviti neke situacije sa romskih svadbi.

- Na jednoj svadbi u Rimu domaćinu je pozlilo i odvezla ga je hitna pomoć. Rekli su nam da se prekida venčanje, da ne pevamo više, jer se čoveku bore za život. Sutradan su nas pevače obavestili da je preživeo i da se bolje oseća, međutim ja to nisam čula. Godinu dana kasnije ponovo sam pevala u Rimu i taj čovek se pojavio na vratima. Mislila sam da je mrtav, pa sam se šokirala kada sam ga ugledala, kao da sam videla duha! - priča pevačica i dodaje da su romske svadbe uvek pune anegdota:

- Zato mi nikada neće dosaditi! Puno se zaradi na tim svadbama, ali to se deli na mnogo delova, ne uzmem ja sama sve pare. Najčešće sam radila sa Šabanom Šaulićem, Ljubom Aličićem, Draganom Kojićem Kebom, Vericom Šerifović, Đanijem... Nerviraju me ovi što ga prozivaju da pije iz cipele, a i oni bi prvi to radili da mogu! Pa niko se nije otrovao od toga. Dešavalo mi se da uzmu i piju iz moje cipele. Dešavalo mi se da odleti parče stakla i proleti mi pored glave, ali sve je to sastavni deo našeg posla. Nije naš posao nimalo lak, ni sladak. Uostalom, gde ima alkohola, ima i problema.

Jedna romska svadba je prekinuta jer mlada nije bila nevina!

- Dešavalo se da se prekine svadba jer nije bilo fleke na čaršavu. U tom slučaju, ako mladoženja baš voli tu devojku, može ipak da se oženi njom, ali se smanjuje cifra za koju se mlada prodaje.

Autor: D.T.