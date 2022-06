DOKTOR ZA LJUBAV NIJE IMAO LEPE REČI ZA ZALJUBLJENE ZADRUGARE! Evo ko je za njega SRAMOTA BROJ JEDAN!!

Uroš Ćertić opleo po aktuelnim takmičarima "Zadruge 5".

Gosti današnje emisije "Ne gledam ti ja to" na RED TVu bili su Uroš Ćertić -kaskader i Aca Džengi - pevač.

Jelena Pešić, Filip Đukić, Bora Santana i Milica Kemez ugostili su Uroša Ćertića koji nije imao dlake na jeziku kada su u pitanju zadrugari. Uroš kada je ušao u studio odmah je pohvalio Jelenu Pešić i njeno nekadašnje učešće u "Zadruzi" i rekao da je bila retko pristojna u rijalitiju.

Uroš kaže da je "Zadruga" lakši rijaliti od drugih, jer su uslovi na svetskom nivou. Veruje da ako bi ušao u "Zadrugu" - da bi ostao do kraja. Sebe predstavlja kao doktora za ljubav, i da to što se povlačio po novinama, nije sada tema. Rekao je da je tehnički singl & ready to mingle! Stefan Karić mu je drugar, i kaže da je on baš kvalitetan. Dalilu poznaje, i kaže da je ona tuzlanska Paris Hilton. Ona je starletisala, i ranije je podržavao nju i Dejana, a trenutna situacija mu je katastrofalna.

"Uveren sam da je ona planirala da ostavi muža pre godinu i više i kapirala da je top priča da ga ostavi ma TV , jer je to priča. Sramota je broj jedan"

"Čak i Dejan mi je sad ozbiljano užasan. Ni on ne zaslužuje pobedu. Mislim da je Car katastrofalan prema ženskom rodu. On ima neki kao šmek i zelene oči, ali ne znam baš kakav je on frajer. Voleo bih da pobedi neko ko je ispravan pravedan i ko je bio non stop uključen. Dejan nije dobar čovek, ali neka pobedi... To što je on preživeo ne znam ko bi."-rekao je Uroš.

Uroš je objasnio gledaocima RED TVa da mu ne treba ugovor, kad je brak u pitanju, i da nikad nikog ne bi ostavio na ulici.

"Osmakčić užas i neandertalac, agresivan lik. On bije žene 100%. Sigurno nema nikakvu svest i ima ponašanje Zmaja od Šipova. Kad izađe treba da gasi Instagram sakrije se da ga niko ne vidi. Fuj, sramota, užas! I Viki je užas, njeno učestvovanje je užasno, ali i pored toga ne zaslužuje onakvo ponašanje" - nadovezao se Uroš.

"Matora je poznata po tome što proganja strejt ribe, ali je mazohista. Ona je isto to radila Sanji. Ja nisam bivši kaskader, imam zanimanje i dalje" - poentirao je Uroš u svom interesantnom gostovanju.

Autor: S.P.