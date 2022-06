POZNATI AUTORI TRAŽE DO 50.000 EVRA ZA PESME U REKLAMAMA I FILMOVIMA: Evo od čega zavisi cenovnik i ko muziku daje DŽABA!

Autori pesama ne zarađuju samo od tantijema koje im isplaćuje "Organizacija muzičkih autora Srbije - Sokoj", već i prodajom njihove muzike za reklame, serije, filmove.

Za ove namene pojedini izvođači traže i do 50.000 evra, dok se prosečna cena kreće od 2.000 do 5.000 evra. To zavisi od minutaže, a zakonom nije precizirano kolika je tačna nadoknada, već sloboda autora da određuje cenu. Zato u takvim formatima ne čujemo pesme Olivera Mandića za kog se spekuliše da drži visoku cenu, navodno i do 50.000 evra, dok ima i onih koji besplatno ustupaju svoj rad.

Pravi primer da autorska prva dobro funkcionišu jeste slučaj pokojnog Zorana Simjanovića koji je bio jedan od najplodonosnijih kompozitora na ovom prostoru - napravio je muziku za više od 60 filmova, za 50 serija, 600 spotova, 300 sati televizijske muzike. Njegova porodica od toga dobija sasvim solidnu nadokandu. Kako se spekuliše u pitanju je cifra do 40.000 eva na godišnjem nivou.

Kako to funkcioniše u praksi objasnili su Aleksandar Radulović Futa, Zoran Dašić Daša, Aleksandar Milić Mili, Adis Gojak, Momčilo Bajagić i Zoran Živanović Žika.

- Da se ja ne bih bavio time jer je tema široka imam ekipu koja to radi u moje ime. Iskren da budem, ne znam koje su tarife. Meni se obično mejlom obrate i ja prosledim saradnicima. Postoji cenovnik i uvek je važno da nas pitaju da li može. Zakon je takav da kad nešto hoćeš da uzmeš od autora moraš da pitaš za dozvolu. Treba imati meru u svemu - smatra Futa.

Mili ima drugačije iskustvo:

- Kod nas slabo funkcionšu autorska prava jer se zakon o njima ne poštuje. Objavljuju se pesme bez dozvole i autora i izdavača. To je izazavlo mnogo sudskih procesa kojima su sudovi zatrpani. Sudovi su spori i treba godine i godine da bi se došlo do pravde. To izaziva ukudanje mnogih jutjub kanala digitalne distribucije što se trenutno i dešava. Smatram da bi bilo lakše da se svi učesnici u stavranju muzičkog dela ponašaju u skladu sa zakonom i tada ne bi bilo nikakvih problema. Moja dela otkupljuju u inostranstvu sa kompletnom papirologijoim i plaćenjem i tada nemam nikakav problem ni sa kim - poručuje Mili.

Za menadžera Gorana Bregovića nema zime:

- Autorska prava su neprikosnovena. Kod naših koncerata, kako u zemlji i celom svetu, postoje autorska prava za koja se uredno plaćaju nadoknade i mi nikada nismo imali problema - kaže Adis Gojak.

Frontmen grupe Zana smatra da svako ima pravo da ceni svoj rad.

- To su stvari koje su privatne. Ako određeni pevač toliko traži velik cifru znači da toliko vrednuje svoj rad i pesmu. To su poslovne tajne i o tome se ne raspreda. Znam da se naplaćuje od - do. Neko će naplatiti manje, neko više. U čitavom svetu u muzičkoj industriji se to naplaćuje. Ako je autor uspešan i plodan, on će tražiti veću nadoknadu - ocenjuje Žika.

Osnivač Legendi svoj rad na ovakav način nikada nije naplatio.

- Ja nikako ne poslujem jer dajem za džabe. Ja sam ustupljivao muziku bez nadoknade serijama i filmovima. Nisam previše upućen, jer se time nisam bavio. Sada kada se zakon pooštrio ulazimo u svetski trend. Meni je drago kada neko uzme za neki projekat. Ja računam, postoji Sokoj i treba da ide po automatizmu. Ja dam pesmu u zamenu da nas potpišu - poručuje Daša.

Autor: Pink.rs