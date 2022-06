VATRE NA SCENI, A U KREVETU... Vipovci priznali koje poze vole dok vode ljubav, a on se pali na LANCE I KATANCE!

O ovome se malo zna! Šok priznanja iznenadila javnost!

Brojni estradnjaci su tokom karijere neretko pričali o tome šta najviše vole u intimnom odnosu, a dok jedni vole klasiku i preferiraju misionarsku pozu, drugi vole da eksperimentišu.

Da su ukusi u spavaćoj sobi i te kako različiti, otkrili su Era Ojdanić, Zlata Petrović, Goca Božinovska, Jovana Jeremić, Aca Lukas i Zorica Marković, koji su iskreno odgovorili na pitanje šta im najviše prija u intimnom odnosu, ali i koliko im se ukus za eksperimentisanje, kako vreme prolazi, promenio.

Zlata: Ja sam dosadna, samo legnem i prepustim se

Zlata Petrović rekla je da nikada nije previše eksperimentisala u krevetu i da joj najviše prija da se samo opusti i prepusti partneru.

- Nisam najidealnija osoba koju treba da pitate za te stvari, ali mogu da vam kažem da pripadam staroj školi. Ja sam malo dosadna u krevetu. Kod mene je sve to onako školski i klasično. Nema mnogo toga da se objašnjava, ali meni je tako najbolje i ne žalim se. Ranije sam pričala da je najbolji seks bez obaveza, ali sam se odavno smirila. Pričala sam s kakvim sam muškarcima ranije bila, bili su tu i zauzeti, ali odavno to više ne radim. U fazi sam kada mi treba mir i nisam opsednuta muškarcima - kaže Zlata.

Goca: Najviše volim kad sam ja gore

Pevačica Goca Božinovska kaže da nema omiljenu pozu, ali da najviše voli kada je gore i kada se prepusti muškarcu.

- Nikad nisam razmišljala o tome koja mi je omiljena poza, ali volim klasičnu misionarsku. Volim kada sam na muškarcu ili kada sam ispod njega, svejedno mi je. Meni je najvažnije da postoji strast, a to kako će seks da se odvija, manje je važno. S prvim dečkom sam najviše eksperimentisala u seksu, on je bio mnogo iskusniji nego ja. Mog Šijana sam beskrajno volela i s njim mi je sve odgovaralo. Kada nekog bezuslovno volite, sve vam je potaman i sve dolazi u obzir - prisetila se Goca.

Jovana: Vodim ljubav u svim pozama

Voditeljka Jovana Jeremić kaže da ljubav vodi u svim pozama i da su joj najvažnije lojalnost i sigurnost koje ima pored partnera kog voli.

- Ne mogu da izdvojim nijednu pozu jer su mi sve omiljene. Ja vodim ljubav sa partnerima i to strastveno. Nikada nisam imala afere, nikada nisam bila ljubavnica, nisam nikada išla okolo i menjala partnere kako sam stigla. Bila sam s nekoliko muškaraca, koje sam volela, a ja kad volim, volim bez granica i strasno. Uskoro ću detaljnije da pričam na temu seksa u jutarnjem programu. Ljudi treba više da se informišu, ta tema je vrlo važna - poručila je Jovana.

Zorica: U se**u razbijam, ne trebaju mi pomagala

- Kad je se** u pitanju, kod mene je sve spontano, nema ovako ćemo ili sad ćemo. Ne moram da se kostimiram i koristim razna pomagala da bih nekom priuštila zadovoljstvo. Danas se vezuju, vise s plafona, plešu, izvode akrobacije, bože sačuvaj. Seks se danas sveo na dokazivanje, pa ko bolje ume. Nikad mi ni sa jednim mužem nije bilo isto, nikad nije bila klasika, vodili smo se osećanjima, nikad nije bilo bitno ni vreme ni mesto ni da li je inicijator on ili ja. Uvek sam tu razbijala. Samo strast i tu nema mnogo priče. Seks mi nije bio prioritet u brakovima, nema tu neke filozofije, kao ne slažemo se u seksu, pa ćemo se rastati. Moji partneri su uvek bili zadovoljni sa mnom i ja s njima, uvek nam je bilo lepo. Neka se je*e ko kako hoće, samo je bitno da ćute i odrade posao - kaže pevačica Zorica Marković.

Era: Cepam otpozadi, tu su lanci i katanci

Era Ojdanić kaže da mu je uvek do sek*a, te i da ne pravi pitanje oko toga u kojoj će pozi da uživa.

- Što se sek*a tiče, ja sam tu stari lisac, milion puta sam pričao. Mogu da uživam u svakoj pozi, a najbolje su one koje možete da praktikujete u prirodi, te su klasične, ali najslađe. Dakle stojeći, pa ja lagano otpozadi, može i misionarska. Dosad nisam imao problem s potencijom, svi znaju da ja razbijam u krevetu. Nekada koristim i pomagala, pa bude tu i lanca i katanca, nekog slatkog vezivanja. Potpisujem da sam potentniji od mnogih mlađih muškaraca i to mogu da vam potvrde sve žene koje su ikada imale seks sa mnom. Drugo, ja se dobro držim, vitak sam čovek, zdravo živim i sprava mi radi baš kako treba. Mnogo je žena koje sam oduševio, ja sam isti kao Kazanova. Retko ko može da se pohvali da je spavao s toliko žena. Mnogim muškarcima je to san. Ja mogu i sa ženama i sa muškarcima, to sam davno pričao, ali ženu ništa ne može da zameni. Mislim da će uvek ovo u gaćama da mi radi, samo treba da se održava kondicija i onda nema problema - priča folker.

Lukas: U spavaćoj sobi sam džentlmen

- Mogu ljudi da misle šta god hoće, ali ja sam pravi džentlmen i ne želim da pričam o tome! Nijedna devojka nije otišla nezadovoljna od mene, to je jedino što mogu da kažem. Nikad nisam voleo da pričam o tome šta se dešava u mojoj spavaćoj sobi i šta moja partnerka i ja radimo. To ću da zadržim za sebe, pa je ovo sve što ću da kažem na ovu temu - poručio je Aca Lukas.

Lazić: Kereći kung-fu i jahačice sa maskama

Darko Lazić kaže da ide u ekstreme kada je seks u pitanju, pa nam je otkrio da najviše voli stojeći, ali da postoji još nekoliko poza u kojima voli da uživa.

- Najviše volim poze u kojima se stoji. Sa svim partnerkama sam otvoren po pitanju seksa, a kada sam imao šeme, voleo sam najviše jahačice sa maskama. Ima jedna poza koju zovem kereći kung-fu! Vi sad mozgajte šta je to i kako izgleda, ali verujte da je zanimljivo. Oko toga već morate da se dogovorite s drugom stranom jer pomalo liči na sado-mazo - objasnio je Darko Lazić kroz smeh.

Autor: M.M.