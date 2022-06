'NISAM HTELA VIŠE DA SE MUČIM!' Zorica Brunclik kuburi sa kilogramima, progovorila o DIJETI i Kemišu!

Sprema veliku rođendansku žurki 28. juna na Tašmajdanu!

Zorica Brunclik krajem juna proslavlja svoj rođendan, a kako kaže još uvek ne zna kakvo joj iznenađenje sprema suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

- On to krije kao zmija noge, ali to je nebitno u ovim godinama jer sve što sam materijalno želela dobila, a nešto drugo to se sprema za njegov rođendan i nakon turneje koja nas čeka čitavog leta - objašnjava Brunclikova.

Okupljeni novinari premtili su da je pevačica vidno smršala, ali ova konstatacija je zapanjila jer iz opravdanih razloga nije ni razmišljala o dijeti.

- Sada nisam na dijeti pošto smo početkom godine ležali koronu onda sebi nisam mogla taj luksuz da dogodim. Odejednom je preko noći nestala korona i sve je bilo dozvoljeno onda sam toliko bila srećna i želela sam da uživam u svakom trenutku, a ne da se mučim. Preko noći sam bila željna hrane - rekla je ona.

Autor: M.M.