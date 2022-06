OGLASIO SE BIVŠI DEČKO MIRJANE ANTONOVIĆ: Krala je po Švajcarskoj i završila iza rešetaka!

Otkrio detalje iz prošlosti.

Mirjana Antonović, nekadašnja partnerka Miroslava Ilića, bila je fatalna za mnoge muškarce, naročito muzičare. Jedan od njih je i bivši gitarista Zoran Pavlović, Srbin iz Amerike koji se svojevremeno zabavljao s njom.

- Mirjana me mnogo povredila. Bio sam odličan gitarista. Svirao sam sa Šabanom, Lepom Lukić, Tozovcem. U Njujork sam došao 1976. godine da bih se spasao i da bih ostao živ, kao i od brata, koji mi je život uništio. Bio sam lepo vaspitan mladić, kažu - šmeker. Jurile su me devojčice, lepe, mlade, atraktivne. Imao sam burne avanture. Miru sam prvi put video na televiziji. Izgledala je i bila fatalna. "Zbog jedne divne crne žene", čuvena pesma Kiće Slabinca njoj je posvećena. Ja sam se zabavljao s jednom devojkom, Aidom, i dok smo je gledali na televiziji, ona meni kaže: "Takvu ribu kad nađeš, svaka čast". U meni je tada proradila ona muška sujeta, da baš osvojim nju - započinje priču Zoran i u dahu nastavlja:

- Igrom slučaja smo se upoznali. Pošto sam bio deo najboljeg orkestra, u kojem je pevala jedna Mersa, Mira je došla s njom. Pala mi je vilica kad sam je ugledao. Ceo restoran se okrenuo za njom. Kad je krenula u toalet, odmeravao sam je od glave do pete. Sledio sam se kad me je pogledala, opasna je bila, tačno je ulovila da je merkam. Rekla je Mersi da joj dovede Šmrkavca, to sam ja., tako me je zvala. Njih dve su me vodile u provod, ošišale, lakirale nokte, dozvolio sam im sve što su želele da mi rade. Igrale su se sa mnom i bilo je veoma zanimljivo. Mira je tada živela s Denijem Antonovićem, koji je zastupao "Guči", bio je bogat krznar, zato su Miru zvali "guči žena". Bila je starija od mene 10 godina i tada je imale već ćerku od osam godina, ali joj brak nije funkcionisao.

On tvrdi da je Mirjana u zatvoru završila zbog toga što je krala skupocene stvari s ljubavnikom, a ne, kako je ona opisala u svojoj knjizi, da joj je sve namešteno. - Mira se posle mene zabavljala s jednim Sašom, koji je veliki lopov. Zajedno su krali skupocenu garderobu, satove u Švajcarskoj. Zapravo, kupovali su skupocene stvari, ali tuđim karticama, dok ih nisu provalili. Jednom prilikom prodavcu je bilo sumnjivo što jedan par koji je do tada skromno kupovao odjednom troši preko limita. Pozvali su vlasnike i utvrdili da je ta kartica ukradena. Oboje su pali. Saša je dobio tri-četiri godine, a ona je bila tri-četiri meseca u samici. I eto, ona piše knjigu, u kojoj je napisala onako kako njoj odgovara. Išla je da krade, ne s pištoljima, nego kulturno. Pustili su je iz zatvora jer je njen muž platio kauciju milion dolara, inače ne bi izašla iz zatvora. Tada mu je obećala da će da bude dobra majka i da neće da ga vara. Međutim, čim je Saša izašao iz zatvora, opet se spanđala s njim i muž ju je zauvek otkačio - završava on. Do zaključenja broja Antonovićeva nije odgovorila na našu poruku.

Autor: Pink.rs