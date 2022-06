Uvek je uz svoju ćerku!

Dejan Dragojević i Aleksandra Aleks Nikolić danima u nazad imaju jako turbulentan odnos koji se jako često završi raskidom što se desilo i jutros nakon emisije "Gledanje snimaka". Oni su već danima nervozni i dolaze u sukobe zbog raznoraznik stvari, a jedan od glavih razlog je njihova budućnost i zajednički život nakon završetka pete sezone rijalitija "Zadruga" koja ih je i spojila.

Portal Pink.rs je stupio u kontakt sa Aleksandrinom majkom, Slovenkom Nikolić, kako bi čuli šta ona misli o svemu ovome i kako komentariše burna dešavanja pred kamerama najgledanijeg rijaliti šou programa.

Da li ste ispratili sinoćnu svađu Dejana i Aleks nakon koje su odlučili da raskinu?

- Pratila sam sinoć emisiju, nisam gledala do kraja, pa mi je komšija ispričao šta se desilo pred zoru. Imam dosta obaveza, pa ne stižem da ispratim sve, ali šta da kažem, nadam se da će prebroditi to.

Marko Đedović je sinoć zapretio Aleksandri rekavši da joj je bolje da ćuti, da on ne bi razvezao jezik. Da li znate o čemu se radi?

- Pa, ne znam. Ja sam u kontaktu sa njenim najboljim drugom, on prati sve, ali ni on ne zna. Ne razumem šta Đedović ima da kaže. Njih dvoje se vole i to je neminovno, ja podržavam svoju ćerku u svemu, Dejan je dobar dečko.

Kako komentarišete njihovu skandaloznu svađu u kojoj je on nju povukao za noge u dvorištu ispred Bele kuće?

- Videla sam to, nadam se da se to više neće ponoviti. Ako ona njega voli i ako je ona srećna šta ja imam da kažem. Njena sreća je i moja, verujte mi. Ja znam kakvo sam detinjstvo imala i rekla sam sebi kada budem imala ćerku biću tolerantna. I takva sam i prema jednom i prema drugoj.

Autor: N.V.