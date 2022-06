PRED SMRT MU JE SVE OPROSTILA! Seka Aleksić potresno o pokojnom ocu: Kada se razboleo, pao mi je na ruke i ja sam ga izdržavala!

Za njim je patila celog života.

Pevačica Seka Aleksić priznaje u svojoj velikoj ispovesti da je zahvalna suprugu Veljku jer joj je pomogao da se pomiri sa ocem pre nego što je umro.

– Ja se ne stidim svoje prošlosti, ponosna sam na nju. Meni je te nedaće bog poslao da bi me ojačao jer posle svakog stradanja ide vaskrsenje. Prva slika kad pomislim na detinjstvo mi je da smo jeli pasulj i pogaču skoro svaki dan. Tata mi je nedostajao jako, pošto sam dete razvedenih roditelja. On se dugi niz godina borio sa alkoholizmom, i to je prevagnulo da budem ljutilica i tvrdoglava. Htela sam da mu pokažem da treba da ispašta zbog toga. Jako patim zbog toga – kaže Seka za Svet i dodaje:

– Tata je mnogo voleo Vesnu Zmijanac, ona mu je bila sve, pa je ta ljubav prema njoj prešla i na mene. Jednom prilikom sam je gledala na televiziji, i poželela da budem kao ona. Nikad neću to zaboraviti. A kada sam sve te stvari doživela i ostvarila, poželela sam da ih podelim sa tatom. Veljko je inicirao da se pomirimo. Onda se tata razboleo, vratio se iz Austrije, pao je na moje ruke… Ja sam ga pozvala da ga pomažem, izdržavam. Osetila sam olakšanje kad sam mu oprostila i pomogla. Nažalost, preminuo je, ali mi je puno srce što je upoznao Jakova kad je bio beba. Držao je u naručju svog unuka… Mama mi je zabranjivala da pevam, a ja sam uveče bežala iz kuće da bi radila. Mama je danas mnogo ponosna na mene, ali sigurno ne bih bila ovo što jesam da nisam imala teško detinjstvo – priznaje Aleksićeva.

Seke Aleksić je otkrila koga sa estrade smatra pravim prijteljem.

– Na estradi imam dva prijatelja, to su Slađa Alegro i Adil. Sa ostalima imam lepe kolegijalne odnose. Nekad se sretnemo na aerodromu, proćaskamo, nekad čak i popijemo kafu, ali to izbegavam jer u tim razgovorima često krenu neke priče, ogovaranja, a ja to ne volim… Mene na početku karijere niko od kolega nije podržao, pružio mi ruku, rekao da mogu da se oslonim na njega ako nešto treba. Ja sam sama ostvarila svoj san, sama sebi sam napravila ta krila. Znam koliko je bilo teško i zato ja sada zdušno podržavam mlađe kolege. Super su mi Relja, Nikolija, Breskvica, Cobi – ispričala je Seka.

Autor: Pink.rs