Ne mogu da poveruju da je ovako nešto moguće!

Učesnik ''Zadruge 5'' Marko Osmakčić napustio je Belu kuću 9. juna, kako bi prisustvovao sahrani oca Franja, međutim sahrana koja je trebalo da bude održana danas u Laništima - nije se dogodila, zbog čega je celokupna javnost u šoku u neverici.

Ekipa Pink.rs posetila je danas selo Laništa u Bosni i Hercegovini, gde je u 16 časova trebalo da bude sahranjen Osmakčićev otac, međutim - od ožalošćene porodice ni traga ni glasa. Umrlica navodno pokojnog Franja Osmakčića nigde ne postoji, njihova porodična kuća pusta je i prazna, a na groblju nema baš nikoga od ožalošćenih, što je probudilo sumnju kod mnogobrojbnih korisnika društvenih mreža, koji u sve većem broju veruju da su Osmakčići išli toliko daleko da su lažirali smrt.

Ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa bivšim učesnicima ''Zadruge'' koji su zbog smrtnih slučajeva u porodici takođe napustili Belu kuću, a među njima vlada stanje šoka i neverice.

- To mi je sve sumanuto. Prosto mi je neverovatno tako nešto neko da smisli. S tim stvarima se ne igra... Nemam reči stvarno, u šoku sam zbog svega toga - poručio je Ante Baždarić za Pink.rs, koji je napustio rijaliti, kada mu je saopšteno da je preminula njegova majka.

- Nakostrešila sam se, kunem vam se! Gledam sada nešto i na portalu, na Jutjubu, šokirana sam kad sam videla sve ovo, da li je moguće?! Sa tim stvarima ne da ne sme da se igra, nego... Taj se ni Boga ne plaši, ovo je monstruozno! Ovo samo monstrum može da uradi! Da sam Viktorija, plašila bih se da izađem napolje iz "Zadruge", ovde treba da reaguje neko nadležan, ovim treba da se pozabavi policija i pravosuđe! Ovo je za zatvor, stvarno je jezivo. Još sam njegovom bratu izjavila saučešće... Sada, posle ovoga, stvarno ne znam na šta su ti ljudi spremni?! - rekla je Olga Margitić za Pink.rs, koja je tokom učešća u rijalitiju izgubila oca.

- To mi je nešto najgore. Sve sam očekivao, ali to nikako, to mi je nešto najgore u životu, da su spremni do te mere, da to urade, da bi ga izvukli iz "Zadruge". Misle da će zaj*bati Pink, da će to tek tako lako proći?! Osramoti se, zaglibio, udario trudnicu, napravio dete, i mislio da će tek tako pobeći?! To je katastrofa! Zar ih nije Boga stah?! To je meni tako... Ma ne znam, ne mogu opisati, bez komentara sam. Na šta su ljudi spremni... - rekao je Dino Dizdarević, kojem je takođe preminuo otac tokom njegovog boravka na velelepnom imanju.

Autor: M. K. ; D. T.