Dečko Gordane Uzelac velika je podrška voditeljki, koja se zbog svoje objektivnosti i britkog jezika često nalazi na udaru javnosti.

Poznata novinarka televizije Pink već nekoliko meseci je u emotivnoj vezi. Dečko Gordane Uzelac muškarac je kakvog bi svaka dama poželela kraj sebe a novinarka je za Story ekskluzivno otkrila da ga je upoznala na jednom letu. Njihova povezanost još je jača dok jedno drugo drže čvrsto na zemlji.

Voleli je ili ne, poznatoj novinarki televizije Pink Gordani Uzelac sasvim je svejedno dok kraj sebe ima onu jednu osobu koja to čini i to na najbolji mogući način. Novinarka oštrog i direktnog pristupa u javnosti izaziva oprečne reakcije, ali u našem iskrenom razgovoru otkrivamo i njenu drugu polovinu. Shvatite to dvosmisleno, jer dok nam Gordana pokazuje svoju emotivnu stranu, to takođe čini vrlo direktno, jedino kako želi i ume, upoznajući nas sa svojim partnerom Đorđem.

Evo prilike da vas šira javnost upozna i izvan profesije i to uz predstavljanje kako vas, tako i vašeg partnera. Budući da je vaš posao vrlo zahtevan, da neretko pratite predsednika na njegovim putovanjima, neko će se možda iznenaditi da uopšte imate vremena za ljubav. Kako ste to uklopili?

- Ovo je prvi put da govorim o svom privatnom životu i da predstavljam svog partnera i, iskreno, imam tremu. Prvi put u svojoj karijeri. Što se uklapanja tiče, to je proces koji još uvek traje, budući da je Đorđe pilot i da dosta leti, a ja sam stalno na terenu. Još jednom se potvrđuje stara i dobro poznata činjenica – ako se nešto želi, sve je moguće. Vremena za ljubav i društveni život moramo imati jer svedenost na posao nije dovoljna za osećaj potpune ispunjenosti.

Kao što ste rekli, Đorđe je pilot. Ako se ne varam, vas dvoje ste se u avionu i upoznali?

- Mi se šalimo i kažemo da smo se upoznali na nebu. Tačno je, išla sam na jedan put, čak sam htela to putovanje i da izbegnem jer mi se nije išlo, međutim, sudbina je htela drugačije. Inače oko sebe nikog ne vidim, ali kada sam prvi put videla Đorđa, pošto mi je poželeo dobrodošlicu kao kapetan na tom letu, bila je to ljubav na prvi pogled, zaista. Evo, dok vam ovo govorim, Đorđe klima glavom i potvrđuje. Bila je to obostrana zaljubljenost u trenutku. Znam da je ljubav kompleksna emocija, osećanje prepuno različitih nijansi koje zahteva temeljno poznavanje druge osobe, ali oboje verujemo da idemo ka tome. Što se više upoznajemo, veza među nama postaje čvršća.

Vrsta novinarstva kojom se bavite zahteva da budete oštri, direktni i nadasve ozbiljni. Koliko ste drugačiji od svega toga privatno? Kakva su oružja neophodna ženi poput vas na romantičnom planu?

- Oružja nisu potrebna, samo osmeh. O tome koliko sam drugačija, mogao bi moj partner da govori, ali drugu stranu ličnosti čuvam samo za njega. Ljudi su skloni tome da se za emotivne odnose pripremaju kao za rat, a ljubavna veza trebalo bi da bude sve suprotno od toga – prostor sigurnosti i harmonija. Naravno, ne bez uzbuđenja. Moj odgovor je da iskrenost i autentičnost predstavljaju jedinu igru na sigurno. Pretvaranje vodi u laž koja kad-tad mora biti otkrivena jer ćete se, pre ili kasnije, umoriti od uloge koju ste za sebe odabrali. Budite ono što jeste. Dozvolite ljudima da se zaljube u vas, a ne u iluziju o vama.

Kažete da je ovo bila ljubav na prvi pogled, zar toga nema samo u filmovima? Čime ste Đorđe i vi osvojili jedno drugo?

- Osvojili smo jedno drugo pogledom i osmehom. I ne prestajemo da osvajamo jedno drugo. Đorđe kaže da sam ga osvojila svojim stavom, ljupkošću i energijom. Drago mi je što sam srela muškarca koji nije površan u pristupu ženama, mnogi u tome ostaju večiti dečaci. Osvajanje je, u nekom mom prevodu i razumevanju u ovom kontekstu, raspolaganje energijom da iznenadite partnera, elan, lakoća da u trenutku i bez mnogo mozganja promenite plan jer ste zajedno došli na neku sjajnu ideju. Suprotnost umoru i bezvoljnosti. Odsustvo straha da otkrivate svoj karakter osobi do koje vam je stalo. Nemate straha da ćete je razočarati.

Rekli ste da je vezu između Đorđa i vas na neki način uredila sudbina. Verujete li u nju i u kojoj meri joj se prepuštate?

- A kako biste vi drugačije objasnili kada se energija dvoje ljudi, njihova razmišljanja i emocije, toliko poklope da imaju osećaj kao da se poznaju ceo život? Mi to objašnjavamo da je sudbina uplela prste i spojila nas baš u pravo vreme. Nemam problem da verujem u to. Život nam daje ono što istinski i bez samozavaravanja želimo. Ukoliko znate kakvog partnera hoćete i nemate dilemu da zaslužujete sreću i emocionalnu ispunjenost, univerzum će uraditi svoje, zvali mi to sudbinom ili nekim drugim terminom.

Autor: M.K.