Kao i svake nedelje, na programu televizije Pink je novo izdanje vaše omiljene emisije o poznatima ''Premijera - Vikend specijal'', a premijerna ekipa je i ovog puta nadmašila samu sebe.

Milionski auditorijum televizije Pink svakako je uzdrmala teška životna ispovest zadrugarke Viktorije Viki Mitrović, koja je pre nekoliko nedelja emitovana u pomenutoj emisiji, a pravi šok usledio je tek kada je ostala u drugom stanju sa Markom Osmakčićem, koji je napustio ''Zadrugu 5'' pomoću lažiranja smrti oca Franja Osmakčića.

Viktorija Mitrović prolazi kroz težak perioda, ali je ipak smogla snage da otvori dušu i u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem otkrije sve što joj leži na srcu i duši.

Premijerna ekipa je u ponedeljk, kada je navodno bila zakazana lažna sahrana Markovog oca Franja Osmakčića posetila Bosnu, odnosno mesto odakle potiču Osmakčići. Tamo su zatekli ljude koji poznaju Markovog oca, koji su ispred objektiva premijerne kamere opleli po kontroverznoj porodici koja ne bira sredstva da dođe do cilja

Viktorija je u velikoj ispovesti priznala da se plaši za bezbednost, kako svoju, tako i svoje porodice. Istakla je da bi joj bilo mnogo lakše da nema dete, jer je ovako uplašena za nju. Iako se ne kaje zbog odnosa sa Osmakčićem, Viki priznaje da ovo nije očekivala od njega, jer ga je zaista zavolela. Kako kaže, na početku odnosa je bila prisutna samo strast, ali kasnije ga je zavolela, te ni sama ne zna šta će biti dalje.

Viki je zabrinuta, te ukoliko bi sačuvala Markovo dete, plaši se posledica koje može kasnije da snosi. Ni sama ne može da poveruje kakvi su Osmakčići ljudi jer se naslušala stravičnih detalja o slučaju Mateje L. iz Zageba koja je nakon gubitka Mariove bebe nestala.

Viki je ovom prilikom progovorila i o Markovim pretnjama, koje nisu bile jasno definisane do samog kraja, a kada se interesovala za to šta će je snaći ukoliko odluči da zadrži bebu, on joj je samo govorio ''Videćeš!'', što joj je uteralo strah u kosti.

Veliku ispovest Viktorije Viki Mitrović detaljnije možete gledati u dobro poznatom terminu od 13:30 časova u ''Premijera - Vikend specijalu'' na televiziji Pink!

