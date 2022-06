Ovo će vas zaprepastiti!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i najbržeg portala Pink.rs posetila je selo Laništa na dan lažne sahrane oca Marka Osmakčića, Franja, a tamo su naše ekipe zatekle šokantne prizore, a u razgovoru sa meštanima koji poznaju ovu porodicu, došle su i do novih, šokantnih saznanja. Pred kamerama TV Pink govorile su komšije Osmakčića, ali i Franjov školski drug.

- Živ je, ne znam gde je! Danas radi svako šta želi, on je živ, ja to znam - rekla je komšinica Osmakčića.

- Ja sam nakon sat vremena otkad se pojavila umrlica, znao da je on živ. Valjda je to Franjo izmislio da nije živ samo zbog sina. On je radio u Švajcarskoj, a Marko je bio veliki talenat za tenis. Mi smo zajedno u školu išli, cimeri smo bili. Posle fakulteta je odmah otišao u Švajcarsku. Bio je dobar u školi - otkrio je jedan komšija i Franjov školski drug i dodao:

- Išli smo zajedno u školu... Bio je dobar u školi. Kad je on završio fakultet, odmah je otišao u Švajcarsku da radi. Imao je neku Borku, ona je bila Srpkinja, a on Hrvat. Oni su se na kraju rastali, a on je oženio devojku iz okoline Zagreba.

