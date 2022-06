KAKO TE NIJE SRAMOTA? U TRENUTKU DOK VIKTORIJA ABORTIRA Osmakčić na Instagramu šeruje najbrutalnije svađe sa njom! NIŠTA MU NIJE SVETO!

Narodna izreka koja glasi: "Čega se pametan stidi, time se budala ponosi" u potpunosti opisuje trenutnu situaciju.

Viktorija Mitrović je danas napustila "Zadrugu" kako bi otišla na abortrus! Ona je odlučila da prekine trudnoću i dete Marka Osmakčića ne donese na svet.

Kao što je već poznato, Marko Osmakčić je napustio rijalitiji zbog navodne smrti svoga oca. Na dan zakazane sahrane otkriven je sraman i monstruozan čin porodice Osmakčić koja je lažirala smrt Frana Osmakčića. Ovaj monstuozan korak porodice Osmakčić ispratio je ceo region i izazvao burne reakcije.

U trenutku kada Viktorija abortira, Marko Osmakčić je na svom Instagram nalogu šerovao stori sa video snimkom na kom su prikazane sve njegove tuče sa Viktorijom Mitrović, kao i ostalim zadrugarima!

Podsetimo, u trenutku kada je trebala da se održi sahrana Franja Osmakčića, kako su oni naveli na lažnoj umrlici, Marko je vratio svoj instagram profil, a sada kada Viki abortira on postavlja snimak sa svim tučama sa njom uz opis: Deo pakla koji je prošao! Da li će porodica Osmakčić nastaviti sa monsruoznim postupcima i do koje mere će to ići, videćemo u buduće.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: N.V.