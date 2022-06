Ćerka poznate spisateljice na POTPUNO NEOČEKIVANOM MESTU provodi svoj medeni mesec, a evo ko je sve tamo sa njom i njenim mužem! (FOTO)

Da je po svemu pa i po osećaju za avanturu povukla na majku, ćerka Mirjane Bobić Mojsilović, pokazala je odabirom destinacije za medeni mesec.

Mila Mojsilović i njen izabranik Ivan otputovali su pre par dana na jugozapad Srbije. Za početak prvog i naslađeg bračnog meseca oni su odabrali Banju Vrujci, a sve je začudilo to što nisu pošli sami.

Budući da obožava društvo i kada je okružena ljudima, ćerka Mirjane Bobić Mojsilović poželela je da na medenom mesecu uz nju budu prijatelji i to je i obistinila. Velika družina proteklih dana uživa u domaćim specijalitetima, sirevima, pršuti, pogačama, čistom vazduhu, pa i lekovitoj vodi, a čini se da se ništa lošije ne provode nego da su otišli recimo na Maldive, popularnu destinaciju mnogih mladenaca.

Ćerka Mirjane Bobić Mojsilović i njen suprug raduju se malim stvarima, što dokazuje upravo ovo putovanje na kojem su, po svemu sudeći, samo nastavili svadbenu žurku, ali višednevnu.

Podsetimo, ćerka Mirjane Bobić Mojsilović udala se sredinom juna u Hramu Svetog Save, a o njenom izabraniku ne prestaje da se priča. Ivan i Mila su, naime, pre sklapanja braka bili pune tri godine u vezi, a kako se navodi, on je zbog nje napustio svoj posao.

- Mila je bila u dugoj vezi pre Ivana, ali je sa njim pronašla svoju sreću jer je on u svemu prati i ne sputava njene ambicije - započeo je priču izvor, a onda otkrio čime se Ivan bavi i kako je uspeo da pridobije Milinu ljubav.

- Ivan je vredan momak, on je po zanimanju majstor - zanatlija. Bio je veoma uspešan u svom poslu, ali ga je totalno zapostavio nakon što su on i Mila otpočeli vezu. Ona je karijerista, a on je morao da digne ruke od svog posla da bi mogao nju da isprati. Mila je fakultetksi obrazovana devojka, više od šest godina radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na početku njihove veze Mila je Ivanu jasno stavila do znanja da joj je karijera na prvom mestu, zbog čega je on počeo manje da se bavi svojim poslom i otkazuje mušterije kako bi uspeo da obavlja kućne poslove jer ona ne može da stigne.

- Oni imaju dogovor i već su se uigrali, super funkcionišu. Dok ona radi, on kuva i sprema po kući. Oboje su srećni, da nisu verovatno ne bi pod takvim okolnostima ušli u brak - zaključio je izvor.

Podsetimo, suprug Mirjane Bobić Mojsilović bio je ugledni doktor Ljubomir Mojsilović. Preminuo je iznenada u 37. godini, kada je Mila imala samo godinu dana, a nakon njegove tragične smrti Mirjana je odlučila da se više nikada ne uda.

Autor: M.K.