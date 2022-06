Otac pokojnog Vidoja izneo šok detalje!

Otac pokojnog istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, oglasio se za Pink.rs nakon optužbi njegove snaje Nikoline Pišek da joj duguje imovinu, nakon smrti njegovog sina, a njenog muža.

Miša Grof za Pink.rs komentarisao je i navode da nije u dobrim odnosima sa Nikolinom, kao i glasine da sa sinom nije razgovarao zbog nje.

- Nikako sam. Svašta se piše... Da li biste vi delili sa mnom svoju imovinu? Ne, naravno. Isto je potpuno. To nema veze. To je imovina mog dede, to je moje! Šta ja imam da delim sa njom... Dobiće unuče kao što je moj sin izdržavao Nikolininu ćerku Hanu i njenog dečka, slao je 12.000 funti mesečno šest godina unazad njima, koji su bili tada u Velikoj Britaniji. Iz bolnice ih je izdržavao - otkrio je Miša Grof za Pink.rs i kroz suze dodao:

- Van pameti je da nisam zbog Nikoline pričao sa sinom. Tog dana kad je umro, nismo razgovarali, jer ga nisam ni video. Kako da ne pričam sa sinom, ja sam samo njega imao - poručio je Ristović za naš portal i otkrio istinu o odnosu sa Nikolinom.

- Nisam ja ni u kakvoj svađi sa Nikolinom. Ona je žena luda i nesrećna! Daje svakakve izjave, traži nešto, da deli nečiju imovinu. Ne znam stvarno šta ona traži i o čemu se tu radi?! - rekao je Ristović.

