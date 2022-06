Zadrugari se nisu smirivali celu noć!

Sinoćna emisija "Izbacivanje" protekla je u velikom nemiru. Nominovani ukućani Filip Car i Sanja Grujić seli su jedno preko puta drugog kako bi se suočili sa svim komentarima zadrugara. Voditeljka Ivana Šopić vas je vodila kroz ovu noć u kojoj su pale jako teške reči ali i mnoge optužbe, evo šta se sve izdešavalo.

Aleksandra Aleks Nikolić otvorila je ovo veče svojim novimovanjem, ona je u dogovoru sa svojim dečkom Dejan Dragojevićem odlučila da Cara, svog bivšeg dečka, ne komentariše, već da ga samo pošalje u izolaciju. Njeno izlaganje je iznenadilo sve, jer on poznata po vrlo britkom jeziku, a sada se stiče utisak da sve više pada pod uticaj svog sadašnjeg dečka.

Dalila Dragojević je bila naredna ukućanka koja je komentarisala nominovane, ona je želela da održi govor o svojoj turbulentnoj ljubavi sa Filipom, ali joj on to nije dozvolio jer je smatrao da posle devet meseci ne treba da priča o njima. Zadrugarka je izgorela od besa jer ne može da dođe do reči, a onda je odlučila da na drugi način iznese svoje mišljenje - pokazivanjem agresije i dranje. Filip i Dalila u napravili opštu frku za crnim stolom koja je potrajala neko vreme. Dragojevićka je takođe prokomentarisala i Sanju Grujić rekavši da između njih dve nema zle krvi.

Jedno od najzanimljivijih druženja bilo je između Sanje Grujić i Mikija Đuričića. On je sinoć otvorio svoju dušu upravo na ovu temu i izjavio da ga je Grujićeva razočarala, bila je za njega bila oduševljenje, ali nakon vrele akcije sa Carem i postupaka nakon toga on je razočarala svog "zemljaka" kako ga inače zove.

Ana Jovanović je hrabro ustala i Filipa Cara sve vreme gledala u oči nakon svega što su zajedno prošli. Ona je imala potrebu da ga nahvali za sve pare, dok je svoju drugaricu Sanju digla u nebesa komentarima, a onda Cara poslala u izolaciju. Svojim rečima napravila je pometnju kakva se ne pamti.

Komentar koji su svi čekali je bio komentar Anđela Rankovića koji se nije ustručavao u svom izlaganju, te je Sanju nahvalio, ali i Filipa. Svi su pomno slušali njegov govor s ozbirom da je maneken imao aferu sa Carevom devojkom. On je takođe napomenuo i to da Car voli da gura nos u druge odnose, dok se u svom totalno pogubi.

Mensur Ajdarpašić je bez dlake na jeziku iskomentarisao svog cimera sa kojim ima burtalne prozivke. Želeo je da svojim izlaganje Cara dovede do potpunog ludila što je i uspeo.

Za vreme reklama, Car je pokušao da analizira Mensura i shvatio je da on samo želi da se izdigne preko njega.

Kompleksi Filipa Cara izašli su na videlo kada je Nevena Savić rekla da on nije muškarac, njemu je to udarilo na ego, te je počeo da bljuje vatru na sve strane.

Filip Car je prvi nominovan, on je ustao i obratio se svojim fanovima rečima da želi da glasaju za njega kako bi se što bolje plasirao u finalu. Drugi nominovani takmičar je Mina Vrbaški, svi zadrugari su bili šokirani, a ona je je odmah pala u zagrljaj svom "dečku" Mateji Matijeviću.

Nakon što se emisija "Nominacije" završila, Veliki šef je obavestio zadrugare da je vreme za "Igru istine". Lepi Mića i Filip su započeli opšti rat, oni si se svađali u želji da dokažu ko je lošiji čovek od njih dvojice - psovke su letele na sve strane.

Samo što se okršaj Cara i Miće završio, Viktorija Mitrović je odlučila da više ne ćuti i da ustane i progovori na temu prostitucije. Ona je izjavila da je Nevena Savić ku*va iz kataloga, rekla je da ima dokaze za to jer su radile zajedno. Ova informacija je šokirala sve pristutne dok je Nevena počela da urla na zadrugarku i da plače.

Autor: N.V.