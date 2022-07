JEREMIĆEVA TO VOLI VRUĆE! Jovana dala svoj sud o aferi 'Provereno', otkrila da je Braja čuveni hit pisao za nju, pa detaljno analizirala Anu Nikolić: SVAKI MUŠKARAC JE EMOTIVNO POLUPAN POSLE MENE! (VIDEO)

Podržala Milicu Pavlović, pa progovorila o emotivnom statusu i najavila pravi bum!

Nova rubrika na Pink.rs-u napravila je pravu pometnju u javnosti, a najuticajnija voditeljka u regionu, Jovana Jeremić, imala je tu čast da pored najgledanije emisije ''Novo Vikend Jutro'' na TV Pink ima i svoju rubriku na našem portalu.

Već treću nedelju zaredom rubrika ''Jeremićeva to voli vruće'' obara sve rekorde čitanosti, a Jovana je i ovog puta spremna da sa nama pretrese najaktuelnije teme u zemlji i regionu. Ovog puta Jeremićeva je komentarisala aferu ''Provereno'', odnosno sukob Milice Pavlović i Ane Nikolić koji je izazvao veliku pažnju širokih narodnih masa, a pevačice su zbog hit pesme čak završile i na sudu.

Čitava estrada se digla na noge, jedni brane Milicu, dok drugi podržavaju Anu, a Jovana Jeremić je dala svoj sud o aferi, pa priznala da joj je to omiljena pesma koju je neka pevačica sa naših prostora otpevala u poslednjih dvadeset godina. Koliko joj ova pesma znači, procenite u nastavku tekstka...

Imam mišljenje, stav i argumente. Mišljenje može da ima svako, ali ne i argumente. Ja uvek argumentovano iznosim činjenice i narod mi veruje baš iz tog razloga jer ne lažem na televiziji, ne može niko da me kupi, uvek ću reći istinito, pravedno i kako jeste - počela je atraktivna voditeljka.

To je moja omiljena pesma. Tačno ste znali koga da izaberete. Odmah sam rekla kada je ta pesma izašla, da je to Brajina najbolja pesma do sad. U poslednjih dvadeset godina se nije pojavila tako dobra pesma i upravo ću kroz pesmu da počnem. ''Svaki mu je novi dan emotivno polupan'', taj deo mi je omiljeni - istakla je Jovana i zapevala sporni hit koji je nedeljama u trendingu.

Ne bih se složila da je Milica Pavlović pevačica u usponu, Milica Pavlović je zvezdetina. I Ana Nikolić je zvezdetina, a što se tiče pesme, pesma je mega hit. Tu je Ana napravila kiks, snimila je demo, ali nije platila pesmu. Milica je u međuvremenu kupila pesmu, Braja je prodao pesmu. Ta pesma papirološki pripada Milici, a onda je Ani bilo krivo što nije do kraja završila posao i pustila je demo snimak. Verovatno je emotivno vezana za tu pesmu. Ja volim Anu Nikolić, stavili ste me u nezgodnu poziciju, jer Anu volim, ali pravda je ovog puta na Miličinoj strani. To je pesma Milice Pavlović, Ana nije smela to da uradi. To je isto kao kada spremam temu, a do subote i nedelje mi ukradu tu temu, a ja u ponedeljk već rekla da ću da je radim, zato više nikada ne najavljujem teme. Redovno su mi krali ideje u infomativi - kaže Jovana.

Sad su se potegla pitanja ko je ukrao Ceci pesmu, Radi Manojlović... Meni je to odvratno, iskrena da budem. To otimanje oko pesama mi je užasno, ne podnosim taj makijavelistički pristup, cilj opravdava sredstvo... Nije tačno, važno je kako si došao do cilja, važno je da nisi nikoga povredio, da cilj ne smrdi nečovještvom, odnosno kurvarlukom. Ne volim kurvarluk i ne volim nečovještvo, zato sam streptomicin za kurve, trebim ih kao prašak buvu. Ne podnosim pokvarenost - istakla je Jovana.

- Svi smo uvideli da se sa Anom Nikolić nešto dešava... Nije to ta zvezda koja sa istim žarom radi svoj posao, kao što je to bilo za prvi album, ''Romale-Romali''... Da li smatraš da je to pod uticajem nekoga, da li želi da bude interesantna ili je možda samo emotivna?

Mislim da je Ana emotivna i da ju je struja života odvela na taj put. Pod hitno treba da se vrati. Ana je velika zvezda, prelepa žena i treba da iskoristi svoj potencijal, a ne da ga proćerda u nekim nebitnim stvarima kao što je alkohol i druge stvari. Ona je interesantna ličnost i bez toga, mora da se vrati na onu Anu Nikolić koja je pevala ''Romale-Romali'' i da meni da onu haljinu da je nosim u jutarnjem programu - apeluje voditeljka na Anu Nikolić.

Nije Ana destruktivna po sebe jer je vaga, Ana je destruktivna zato što ima mesec u škorpiji. Vage nisu destruktivne. To je taj fatalistički mesec u jako lošem znaku gde mu nije mesto. Mesec u škorpiji je posesivan, ljubomoran, mračan, njena duša je takva, kada voli ona voli do srži. Svi moji prijatelji su sa mesecom u škorpiji, zato što ja umem sa njima. Ja ih ne povređujem, ja ih volim. Zato ja volim Anu Nikolić, ja umem sa Anom. Sa njima samo tako moraš, da ih voliš, to su doživotni prijatelji, ali njih ljudi često povrede jer mnogo očekuju od ljudi, nije svako pošten čovek kao ja, e tu nastane problem, a Ana je samo senzitivna i tu mora da se koriguje - ističe Jeremićeva.

Mnogo se spekuliše o Aninom odnosu sa Rastom nakon razvoda, neki sumnjaju da pevačica i dalje pati, a Jovana ovako gleda na njihov odnos:

To je prava stvar što je uradila, rodila je dete sa mladim čovekom, ostvarila se kao majka, prava stvar, baš je briga! Zašto bi ona patila za Rastom, ona je lepa žena, nema ona razloga da pati, njena parola treba da bude ''Ne vraćam se starim ljubavima'' - kaže Jovana.

Milica ima pravo da podnese tužbu, pesma pripada njoj, ona ima popire za pesmu, a Ana nema. Kolege nisu podržale Milicu, ja sam jedina o toj temi otvoreno na Instagramu govorila. Smatram da su kolege trebale malo više da se oglase. Ja Anu volim, ali ovog puta Milica je u pravu! Milica Pavlović je brutalno dobro otpevala tu pesmu. Meni je to super, mislim da su obe izvukle korist, i Ana i Milica, pa ko voli nek izvoli. Šta je problem? Razumem da Milica pravdu traži na sudu, ali najbitnije u krajnjem slučaju je da je pesma hit, možda ću i ja da uzmem da je otpevam, tu im falim ja - rekla je Jovana, pa još jednom zapevala ''Provereno''.

To je moja pesma, Braja kad je pisao on je zamišljao mene, jer svaki muškarac kog ostavim je emotivno polupan posle Jovane Jeremić. To pevam svakom bivšem! Svakom! To ti se desi kad povrediš dobru osobu, muškarci koji su me povredili u životu, jako su puno propatili ili im je sudbina to nanela. Mada je sam uvek odlazila, iskrena da budem. Odlazila sam kada su muškarci postajali slabiji od mene, ne trpim slabe muškarce, to je jedini razlog. Nikada nisam varala, odlazila sam samo kada sam ih nadrasla. Ostavim dečka i kažem ''Sad ja moram dalje, prešla sam igricu, a ti an svoj nivo sa nekom drugom kojoj ćeš ti biti premija. Želim ti svu sreću, uvek sam tvoj prijatelj, a ja moram na onaj level iznad!'' - dodaje voditeljka.

Jovana je prokomentarisala i Miličin potez koji je šokirao javnost, kada je otpratila brojne kolege koje je nisu podržale u ovoj situaciji. Jeremićeva sada otkriva da li je Milica prenaglila i šta se zapravo krije iza ovog pevačicinog poteza:

Napravila je čistku! Milici je samo trebao izgovor za tako nešto. Nema prijateljstva u istim branšama, mi možemo da se poštujemo, ali nema tu te priče. Bitno da Milica ima hit i da drma na letnjoj turneji - kaže Jovana.

Viditeljka je za kraj progovorila o najvrelijoj temi, koja interesuje mnoge, pa priznala da li se u njenom životu pojavio onaj pravi.

To me svi pitaju! Sigurna sam da će u budućnosti biti neko ko je bitan. Trenutno, ne, to je jedina istina iako se svašta pisalo, ali neću da demantujem, to su moje kolege... Ja ću se oglasiti kada se budem udala drugi put, a to će da bude mega priča, to vam ja garantujem. Znam zašto vam to govorim. Za sada, mnogi su tu, mnogi se trude, mnogi moćni, više-manje, mnogi dobri, mnogi školovani, mnogi ugledni, fini mladići, čak i muškarci četrdesetim, ali slobodni, razvedeni. Ali da bi neko bio izabranik moga srca, tu mora da se poklopi i ljubavni i materijalni momenat kod mene. Nisam osoba koja laže. Meni je ljubav emotivna i finansijska stabilnost. Mora neko da me voli, ali id a mi bude i emotivna i finansijska podrška. Ne da mi daje novac, ja dobro zarađujem, ali da bih imala tu seksualnu želju za muškarcem, on mora da ulaže u mene. Kao što je moj otac ulagao u moju majku, jer stvar je prosta... Evo jedna novi ''Jovanizam'': Koliko muškarac uloži u tebe, toliko te ceni! - zaključila je Jovana Jeremić u velikom intervjuu za Pink.rs.

Ceo intervju sa Jovanom Jeremić pogledajte u videu ispod:

Autor: M. Mijatović