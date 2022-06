Evo kako je prošla noć na velelepnom imanju!

Predhodnu noć u najgledanijem rijalitiju Zadruga 5 obeležila je emisija Izbacivanje. Voditeljka Dušica Jakovljević je u svom studiju ugostila podršku nominovane zadrugarke Mine Vrbaški, njenu majku Ivanu Vrbaški, dok za drugog nominovanog zadrugara Filipa Cara niko nije došao. Pored Dušice emisiju Izbacivanje vodio je i Darko Tanasijević koji je sa pojedinim zadrugarima obavio intervjue o aktuelnim temama u Beloj kući.

Na samom startu emisije je Ivana Vrbaški je komentarisala učešće njene ćerke Mine u ovoj sezoni i priznala da je ove godine najponosnija na nju:

Meni je Mina nikad bolje, malo je padala. Nikad bolja nego ove sezone, da je bila ovakva rado bih je pratila svaku sezonu. Radila je na sebi kad je izašla, zaposlila se. Smešno mi je kad odu tamo, pa se dokazuju i pravdaju. Kome dokazuju ko je kakav? Ja takvim ljudima ne bih dala pažnje pet sekundi - govorila je Ivana pa otkrila kakvo mišljenje ima o vezi njene ćerke sa Matejom Matijevićem:

Meni su Mina i Mateja super. Šta će da rade napolju, to je njihova stvar. Ako Mina ostane kakva je bila, ona imaju velike šanse da budu zajedno. To je sve na njima, ja se ne mešam - govorila je Ivana.

Dejan Dragojević je prvi u novom delu Zadruge razgovarao sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. On je na samom početku otkrio kako se oseća nakon što je video svoje uspomene i priznao koliko mu je učešće u "Zadruzi" promenilo život:

Odlično sam, bliži se kraj. Posle uspomenama mi pada teret... Znao sam da ću da vidim familiju celu, a znam neke scene koje su bile ovde što se tiče mene, kad plakao i udarao. Videti sebe kad si u nervnom slomu... Mogu da zamislim kako je njima bilo, da ne mogu da mi pomognu i zagrle me. Život mi je okrenut za 180 stepeni pozitivno. Delovalo mi je sve crno. Zadruga mi je stvarno proenila život, raspoložen sam i veseo, krenuo sam da igram... Toliko sam gužvao sve u sebi, da se opet oslobađam i vraćan se sebi. Meni je samo bitna porodica i prijatelji sa kojim sam od malena. Ja znam ko mi je najbitniji, svi koji su bili kad je bila novogodišnja čestitika. Vidim i po čestitki koja je stigla za rođendan ko je tu. Ne može niko naknadno da mi se prikači - rekao je Dragojević pa se osvrnuo i na razvod od Dalile Dragojević i otkrio da li je srećan što je završio sa njom:

Ljudi ne mogu da shvate. Ja sam taj koji je ostavljen, nemam potrebu da žalim za brakom, kućom, Tedijem, trudnoćom. Ja sam poslednji duvao u žar da se raspali vatra, nisam ja polivao vodom. Na meni žal nije, ja sam svoje ožalio. Zamisli ja koji sam emotivno iskasapljen da kažem da mi je bilo lepo. Ne mogu da kažem da nisam bio srećan. U svom izlečenju sam izvukao stvari da bih držao svoje stvari. Bile su lepe određene situacije, podsvet je vukla svoje i bio sam mračan i sputavao sam sebe. Kroz taj period bilo je lepih situacija, ali učaurio sam se. Određeni period je bio lep, držim se samo loš situacija. Zbog čega bih razmišljao o lepim situacijama? Nemam šta da čuvam. Auto je jedino što sam ja kupio - rekao je Dejan.

Dejan je takođe Darku priznao da li ima nameru da poseti Šepak nakon završetka Zadruge i tom prilikom otrkio šta zapravo misli o odnosu Dalile i Filipa Cara.

Dalila Dragojević naredna je došla u novi deo Zadruge, i razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. Ona mu je na samom početku priznala da strahuje od izlaska iz rijalitija, pa otkrila da joj je Filip Car predložio da zajedno kupe stan:

Plašim se susreta sa mojima, kako izgledaju i kako su sve prebrodili. Danas mi ceo dan prolazi tako da mi se javio taj strah. Svašta mi se dešava u glavi. Ja sam juče pala psihički, ali sam se digla. Ljudi kao u meni da vide jačinu, pa očekuju da sam ja uvek jaka. To je sve bio moj odbrambeni mehanizam. Ja sam arogantna ljudima, pa kad me upoznaju kažu da nisam takva. Imala sam malopre sa Filipom neku raspravu. On ustane danas, ne priđe mi da me zagrli i da me poljubi nego prva rfečenica bude "O čemu pričate?". Ja posle toga odem, on me zove da zapalimo cigaretu. Rekao mi je da treba da uzemo stan i da treba zajedno da kupimo stan. Ja sa njim ne bih uzela ni žvaku. Ja njega napolju nisam upoznala. On mene ubeđuju da je napolju drugačiji, a ja se vodim tim da je napolju možda još gori. Moj život je uvek bio organizovan, zato me je i strah da započen život. On se naljutio i krenuo da priča za Mensura i Milicu, pa skočio čovek jer ja ništa neću da slušam. Juče ustaje i hvali me, a onda mi sinoć prebaci da on priča o bivšoj ljubavi tako. Ja ne mogu za vezu sa Filipom da kažem da je sjajno i bajno. Ja imam osećaj kao da on želi da se takmiči sa mnom. Treba da prestane da me gleda kao svog neprijatelja. On kao da ima strah od ostavljenja i da će njega neko da prevari i zezne. Ja nemam sigurnost i ništa da se osetim zaštićeno. Ja se ne vidim ni da odem na more sa njim, ni da započnem zajednički život. Mene stvari ubijaju, jer ja šest godina nisam bila slobodna. Normalno je da me strah - pričala je Dalila.

Dalila je potom progovorila o svom ocu Husu Mujiću i zaplakala zbog svega što mu je uradila:

Mnogo me boli što sam mu priredila sve ove stvari. On je najbolji čovek na svetu, a ja sam neko ko retko kad priušti da on bude ponosan na mene i to me ubija. Ja ću dati sve od sebe, ali mislim da sam mu toliko boli nanela, ali svaki poklon i bilo šta ne može da mu vrati osmeh na lice. Verujem da će biti bolje, ali nikad sebi ovo neću oprostiti. Rekao mi je da ne psujem i da se držimo zajedno. Kao sad da ga gledam kad nas je pratio, videla sam mu tugu u očima, a trudio da se da bude nasmejan - jecala je Dalila.

Milica Veselinović bila je naredni sagovornik Darka Tanasijevića. Ona je progovorila o poslednjim sukobima sa Mensurom Ajdarpašićem, pa priznala da mu nikad neće oprostiti flert sa Anom Jovanović.

Ja sam rekla da mi je krivo što sam forsirala da uđemo u vezu, a nisam oprostila neke stvari. Ja tu stvar nikad nisam oprostila niti ću. Ja sam se rasplakala kad su bile uspomene, drugaricama kad pričam, teško mi je kad se setim toga, jer znam koliko sam propatila. On se smejao, dok sam ja onako plakala. Nikad to neću da zaboravim - govorila je Milica pa prokomentarisala Mensurove navode da ju je on napravio rijalitim igračem:

Mene je tata napravio. To je Mensur, malopre mi je prišao, počeo da plače i izvinio mi se. Ja njegovu majku neću da spominjem. Sinoć sam mu rekla da psuje mene, moja majka mu nije kriva. Mene niko nije stvorio i napravio, ja sam se našla ovde. Meni je bilo glupo da komentarišem na početku, jer nisam znala kako će ko da reaguje. On je mene poguravao, uvek je bio tu, a to je i normalno kad smo u vezi. On je bio tu da me odbrani, stane uz mene i sačuva me od komentara. Drago mi je što sam imala takvog dečka. Nije me neko napravio, naučio da kažem "mama, tata", šta je viljuška i kako se briše d*pe. - bila je izričita Milica.

Stefan je sinoć ustao, pokušao da me ponizi opet. Njihov odnos ne želim da komentarišem i da se svađam sa Stefanom pred kraj. Ja sam rekla da Stefan nije posvećen i ne ponaša se kao Mensur prema njemu. Ne gleda ga istim očima... Možda sam ja kriva, možda se iskopa. Stefan je jako vaspitan dečko, van komentarisanja mene. On hoće da pruži, pomogne... Mi takav odnos nemamo. Stefanov tata je dobro vaspitao njega. Ja ne želim da produbljujem sukob čak više ni sa Irmom. Ja stvarno ne ežlim rijaliti napolju, nego da se posvetim sebi i da budem ostvarena. Jedva čeka m da odem na letovanje - komentarisala je Milica Mensurovog najboljeg druga Stefana Karića.

Anđela Đuričić je bila naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića. Ona je na samom početku priznala koliko joj znači što je videla svoje slike na uspomenama, pa progovorila o svojoj porodici i otkrila da je sigurna da su oni ponosni na nju:

Ja svojim delima nikad neću da uradim ništa zbog čega će oni da se crvene na ulici. Oni nikad neće ugledati klip "Anđela lomi pola imala", za mene je to pokazivanje ljubavi. Znam da će reći da su ponosni na mene, jer im se nije zacrveno obraz. Za mene je to najveća ljubav i poštovanje koje neko može da pokaže prema roditeljima. Srećna sam stvarno, bez lažne skromnosti. Ja znam da nemaju šta da mi nađu. Ja verujem da to zadrugarima to smeta. Kao što sam ja sabrala utiske, tako su i oni. Bili su ovde 10 meseci, napravili kolaps, a ja idem kući čistog obraza. Ova mala(Ana) izmišlja priču, ne želim ni da je imenujem, jer to dete mene ne zanima. Klinka ne zna gde udara. Ona nije ništa čula, nego je izmislila. Mene je blam da pričam o tome. Ona ne zna šta će od života, sama kaže da je sramota svog života. - rekla je Anđela.

Anđela se potom osvrnula na svoje gostovanje u emisiji Premijera vikend specijal, gde je imala svoju veliku ispovest:

Ja ne pričam o svojim osećanjima. Desilo se da su me pozvali u emisiju, par pesama i onda sam skapirala da pesme opsuju šta smo mi. Pitao me je: "Da li si ti Anđela jedna tužna devojka?", u tom trenutku ne znaš šta da odgovoriš. Ja nisam tužna, verujem da je tako delovalo. Ja samo na kraju dana kad sumiram utiske imam u sebi nešto što mi fali i to niko neće zameniti. Meni je isčupam daj deo srca i ostao je prazan. Srećna sam što imam ostatak porodice. Mislim da sam pričala sitnice koje nisam ranije, ali sam gledala da ne povredim porodicu. Lakše mi je, približavaju se bitni datumi i teško mi je kad razmišljam o tome. Meni je to zauvek promenilo život. Malo sam se isplakala, ali žao mi je... Bilo je nemoguće da ne izađu suze - govorila je ona.

Marijana Zonjić je bila naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića. Ona je na samom početku stala na stranu svoje drugarice Dalile , a srčano napala Dejana Dragojevića koji ju je najstrašnije uvredio da bi nakon toga osudila i postupak porodice Osmakčić i njenog bivšeg dečka Marka Osmakčića:

Generealno, svima u kući smeta moje i Dalilino prijateljstvo. Jedini ko je stao uz to je Car. Ovaj, niko ne veruje od ostalih u to. U psolednje vreme, kad god su ona i Filip zaejdno, ja se ne mešam u to. Zavolala sam Dalilu i bilo mi je žao, mene ne zanima kadar. Mima i Gruja, i sa njim se družim. Ja sam stvarno iskrena prema osobama koje su super prema meni. Nisam ja nikoga molila, uvek su svi meni prvi prišli. Nekako, imam poverenja u nju. Imamo neke naše tajne i nikada ne bih od*ukala svoju drugaricu. Retko kome se otvorim. Kad god se nešto komentariše, Marijana je htela, ali nije tako, ta druga strana je htela i onda se okrene priča. Ništa ja ovde nisam potencirala - rekla je Marijana pa otkrila svoje mišljenje o tome da li veza Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića ima budućnost:

Ja sam od Dina čula da se on video sa Davidom i da njegovi roditelji nisu baš zadovoljni snajkom. Mislim da će ovoga puta staviti porodicu na prvo mesto, videćemo. Ja mislim da će moj i Dalilin izlazak u gradu trajati duže nego njihova veza. Ja nemam ništa protiv njih, želim im svu sreću. Za mene je Dejan ameba, nije mu trebalo to - rekla je ona.

Stefan Karić naredni se našao oči u oči sa Darkom Tanasijevićem i progovorio o svom prijateljstvu sa Mensurom Ajdarpašićem pa je pomenuo i Milicu Veselinović:

Mensur je totalno izgubljen i mislim da mu treba oporavak. Logično je da ima loše mišljenje o meni, čuo sam da me vređa i da govori da sam tatin sin. Ja da se raspravlja sa detetom koje jede sline i p*ši sopstveni prst, ne želim. Dosta sam ja sebe ovde spustio, ali ne želim da se raspravljam i svađam - pričao je Stefan pa otkrio kako se osetio kada je Mensur tražio od Milice da kaže šta zapravo misli o njemu:

Začudilo me je. Posle smo razgovarali i skapirao sam da je on njoj hteo da da šansu da ona može da kaže, pa da se umeša, jer se prošli put nije umešao. Smatram da je dodao i svoje mišljenje kad je pričao šta je ona pričala o meni. Ja sam njega ugostio, kad je otišao kući mi se nismo videli nijednom. Po mom izlasku iz ćetvrte sezone videli smo se na moru. Ja ne mogu da predstavim da je to ne znam koliko prijateljstvo. Tu ima poštovanja, ali ja ne mogu da poredim njega sa životnim prijateljima. Ukazivao sam mu na greške i greške njegove devojke, on me nije poslušao - nastavio je Karić.

Karić je potom sa Darkom komentarisao sve parove u Beloj kući i otkrio po njegovom mišljenju ima budućnost.

Lazar Čolić Zola je bilo naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića. On je otvorio dušu o njegovom odnosu sa Nevenom Savić, kao i o svim parovima u Beloj kući:

Ja smatram da, ako bi ja sebi dopustio, i ako bi se prepustio, naravno da treba da znam sve o tvojoj prošlosti. Hoću da izađem slobodan i čiste glave i da odem svojoj majci. U svakom slučaju, to je moj izbor, ja mislim da je tako najpametnije. Kada vidim da me neko folira ja nemam ni volje ni želje. Kada bih joj prišao to ne bi bilo od srca. Viki i ja se družimo, suepr smo, ostali smo dobri i korektni. Ja sam samo jednu sitauciju imao sa Markom koja je bila neugodna. Moguće, bio sam mnogo vezan za Marka, pa sam joj možda zato smetao. Marko da me je poslušao, do te sitaucije ne bi ni došlo. Viki mi je u početku rekla te stvari o Neveni. Ona je priznala da je imala trojku a rekla je da je Viki pomešala sa nekim. Ova izjavila za nju pre šest sedam meseci sve najgore a ti imaš potrebu da ideš oko nje. Nešto ne štima, kada te ja pitam, ti kažeš da je laž i glupost i da nećeš da se zameraš sa njom. Ja sebe ne želim da prepustim takom odnosu. Meni je super kada vodimo ljubav, ali ovako, kada me folira, ma nemoj da me foliraš, sit sam toga. Ona jeste luda bila ali sam znao da bi ubila za mene. Kada pričaš sa mnom, ja vidim da to ne misliš. Pokušao sam sebe da nateram da se prepustim svemu sa njom, i onda kada sam čuo da je priznala trojku, pa hoće da kamuflira to. Ja se izvinjavam što meni nije logično to. Meni prija druženje sa Vikroijom, kao i njoj, i to je sve - govorio je Zola o svom odnosu sa Nevenom.

Jovana Tomić Matora bila je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića. Njih dvoje su na početku razgovora komentarisali provokacije koje joj upućuje MC Aleks.

Problem je što sam ja paljevina. Ona tačno zna kako mene da isprovocira. Veruj mi da ja imam utisak kao da mi se sveti. Ja sam juče sedela sa malom Anom i pričala joj kako sam želela da iznenadim MC Aleks, stvarno nema muvanja. Danas mi kaže Aleks Dekijeva, pošto me sprdaju, pitaju da li sam primetila da je MC Aleks ljubomorna na Anu. Kaže da sad ima utisak da ona mene voli. Ja to znam. Ona prolazi i meni daje tanjir, ja to stvarno nisam očekivala. Oprala sam i dala sad Neveni. Mislim da joj je krivo. Kad smo pričale na travi rekla mi je da prekinemo komunikaciju, jer je to jedini način da se iskupi roditeljima. Rekla mi je da sam sebična i da je ne razumem. Mislim da mi se zato sveti. Ima milion scena, pogotovo kad su bile lisice. Tad smo se najvipe svađale, spavale zajedno i držale se za ruke. Tad sma bila najspokojnija i najmirnija. Mogla je oko mene da bude svađa i freka, Dalila napravi haos, a ona me samo uhvati za ruku, kao da imaš nekog da je tu. Mislim da kad prođe "Narod pita", da će se desiti za godinu, dve ili tri kad vidi MC Aleks da će me proći to. Ovde me vuče da je gledam, danas sam i pitala Nevenu da li žele da jedu - nastavila je Jovana.

Na red je došlo Izbacivanje, Darko je okupio zadrugare a Mina Vrbaški i Filip Car su krenuli da se bore u igrici za dupliranje glasova. Naime, oni su pili sok iz flašice za bebe i Car je bio uspešniji.

Nakon ove igrice jedna osoba ima 94% odsto glasova, druga 6% glasova. Zadrugu napušta Mina Vrbaški, pozdravite se sa njom - rekao je voditelj.

Mini je odmah prišao Mateja Matijević, a potom se pozdravila sa zadrugarima i krenula put studija gde ju je čekala majka.

Mina je stigla u studio nakon napuštanja Bele kuće, a tamo ju je dočekala majka, Ivana Vrbaški. Mina joj se odmah bacila u zagrljaj i počela da je ispituje da li je ljuta zbog njenog ponašanja u "Zadruzi" na šta joj je majka rekla da je ponosna na nju.

Na čemu ste ti i Mateja? - pitala je Dušica.

Tu smo. Mi da smo mogli da se odovjimo, odvojili bismo se. Imamo neke planove i da ostanemo prijatelji. Ja u njemu imam pravog prijatelja. Očito je da se nisam toliko oporavila, a mislila sam da sam jaka. Izgubila sma svest o svemu i lako je moglo sa mnom da se manipuliše komentarima zadrugara. Drago mi je da sam izašla. Nisam tip koji je želeo da ostane do kraja. Imala sam sreću što dok smo bili prijatelji nagoveštavala sam mu stvari. Kad izađe i kad bude video moje ponašanje, videće da je bilo iskreno. - pričala je Mina.

Odnos Dalile Dragojevići Filipa Cara u toku noći išao je od sjaja do očaja. Naime, iako mu je to bilo zabranjeno jer je bio nominovan, Filip Car je u više navrata dolazio do Dalile a njih dvoje su se i svađali i mirili da u jednom trenutku nisu ni sami znali kakav im je odnos.

Tokom Igre istine Lepog Miće došlo je do brutalnih sukoba između Mesnura Ajdarpašića i Ana Jovanović i Milice Veselinović jer su kometarisale njegovo gledanje sa Anđelom Đuričić.

Pravi haos je nastao kada je Veliki šef poslao zadrugarima nagradu za Igru istine, a Dalila Dragojević je pokrala zadruagra pa je Irma Sejranić zaratila sa njom i digla zadrugare na noge.

Autor: N.B.