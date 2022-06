LEGENDARNA JASNA KOČIJAŠEVIĆ SE VRAĆA NA SCENU NAKON VIŠE OD 20 GODINA: Pevačica na promociji okupila najveće zvezde narodne muzike! (FOTO)

Na oduševljenje brojne publike Jasna je izdala novi album!

Posle dve i po decenije pauze, legendarna pevačica Jasna Kočijašević vratila se na muzičku scenu albumom “Uvek ista” koji je predstavila pred više od sto odabranih gostiju među kojima su bila neka od najistaknutijih imena domaće muzike.

U vremenu kada i najaktivniji pevači snimaju uglavnom singlove, ovaj album predstavlja iznenađenje iza koga je stao najcenjeniji muzičar mlađe generacije Aleksandar Sofronijević. Saradnja ovo dvoje umetnika obeležila je i otpočinjanje rada Sofronijevićeve produkcijske kuće “AS studioton” koja će, kako je najavio, u godinama pred nama predstaviti mnogo kvalitetne muzike.

- Moram reći da sam jednako uzbuđena kao na početku karijere, možda čak i više jer sada su kriterijumi viši i meni, saradnicima ali i publici. Ovaj album rezultat je dugogodišnjeg rada izuzetnih muzičara i umetnika a ja sam ga obojila svojim glasom i želja mi je da se to dopadne ljudima ali i da postane trajna vrednost kao što su to neke moje stare pesme. Naravno, najveću zahvalnost dugujem svojoj porodici, sinu Milošu koji je napisao većinu pesama, suprugu koji je autor jedne numere, Sofri koji je isproducirao to i svim srcem sta iza projekta i Futi koji je uradio jednu divnu pesmu za mene - rekla je Jasna Kočijašević koju su u restoranu “Nota” gromoglasnim aplauzom pozdravili Zorica Brunclik, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Slavko Banjac, Miroljub Aranđelović Kemiš, Ljubiša Pavković, Miša Mijatović, Bane Mojićević, suprug Dragoslav Mihajlović Kanarinac kao i mnoge druge legende muzičke scene ali i brojni mladi umetnici.

Voditeljka Dragana Katić potom je pozvala domaćine da uživo izvedu nešto što su oni rado učinili a okupljeni ih nagradili ovacijama, a ništa manji aplauz nije dobio ni spot ze pesmu “Kaldrma” koji je potpm premijerno prikazan.

-Čitav album sniman je u “AS studioton” studiju na njasavremenijoj svetskoj tehnici koju smo nabavljali iz čitavog sveta jer smo želeli da u Srbiji umetnicima priuštimo uslove kakve imaju u svetskim metropolama. Ali, tehnika je tiu samo da istakne lepotu glasa kao što je Jasnin, a ona je donela sve ove pesme sa takvom toplinom da sam siguran da će ljudi koji vole ovakvu muziku uživati- rekao je Sofronijević i dodao da se pesme koje se ubuduće budu radile mogu čuti na youtube kanalu “AS TON music”.

Autor: M.M.