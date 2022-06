'NEMAM VIŠE ŽELJU DA BUDEM SA ŽENAMA!' Sanja Stanković našla dečka, ali i dalje je saleću dame: Prisetila se i odnosa sa Matorom!

Požalila se!

Voditeljka RED televizije i bivša zadrugarka Sanja Stanković već neko vreme uživa u srećnoj emotivnoj vezi sa muškarcem kog za sada krije, ali priznaje da joj se i dalje udvaraju žene.

- Danas ljudima ne smeta da se udvaraju iako znaju da si zauzet i srećan. Pišu mi i muškarci i žene, mada moram da priznam da su devojke mnogo originalnije u muvanju. Kod muškaraca je sve standardno, klasika, dok žene šalju lepe poruke, originalne, zanimljve, znaju da budu i jako duhovite. To što devojka ima dečka, njima ne smeta, znaju da nisu jedni drugim konkurencija - kaže Sanja kroz smeh.

- Iskreno, ja sam imala to iskustvo sa Matorom i više nemam želju da budem sa ženama. Ne radi me to više. To je bila ludačka energija, ludački odnos i što se mene tiče, tu je stavljena tačka na bilo kakvu šemu te vrste sa ženama. Sa druge strane, muku mučim sa tim nežnijim polom, kako ga nazivaju, jer ima baš ljubomornih devojaka. Stalno prave neke zvrčke, probleme, bave se i vradžbinama… Šta ćeš, smeta ljudima što sam srećna, ispunjena, ostvarena i voljena - zaključuje Sanja koja će tek da vidi kako će Matora da reaguje na ovu promenu.

Autor: M.M.