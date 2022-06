Otac zadrugara Stefana Karića, Osman Karić pojavio se na događaju koji je organizovala ekipa emisije "Pitam za druga" sa RED televizije.

Osman je prokomentarisao navodnu prevaru njegovog sina u rijalitiju "Zadruga", sa Marijanom Zonjić, te istakao da njegov sin nikad ne bi njega kao oca doveo u neprijatnu situaciju i prevario devojku Jovanu Ljubisavljević, koja ga trenutno čeka u vili Karića.

Takođe, Osman je govorio o začaranom krugu droge u kojem je bio.

- To je đavolja igra sa kojom sam se ja poigrao. Jedva sam se izvukao iz kandži droge. To je bila neka moja karma i sudbina. Imao sam uspona i padova. Ja kad sam se drogirao, bilo je 10 ljudi koji su to radili. A sada svaki drugi klinac to radi. Drogu na kraju nisam uzimao iz zadovoljstva, već iz potrebe, jer sam bio bolestan. Samo mi je na pameti bilo da nađem pare za drogu. Bio sam u Holandiji, pravio sam tamo pare, ovde nisam, nemojte me pitati da li sam krao.

- Deset godina sam bio zavisnik, a 24 godine već ne konzumiram drogu. Miksovao sam kokain i heroin. Stefan nikad nije video da ja konzumiram drogu. Bio je mali, imao je 6 godina, ali je verovatno po čaršiji čuo priče - rekao je Osman.

Detaljnije pogledajte u videu ispod:

