KUPA SE U LUKZUSU SA NOVIM DEČKOM: Ana Korać pokazala sat od 9.000 EVRA, izbacila silikone, a na jahti je i ON! (FOTO)

Zaljubljena!

Kontroverzna bivša zadrugarka Ana Korać pre nego što se proslavila učešćem u "Zadruzi" pričala je da je brala maline kako bi zaradila za džeparac.

Danas se baškari u luksuzu i hvali se time na društvenim mrežama.

Ana je sinoć podelila fotografiju sa misterioznim muškarcem sa kojim razmenjuje nežnosti, ali je ipak sakrila nejgov identitet. Danas je takođe objavila snimke sa njim, i to sa jahte.

Ana je, naime, objavila niz fotografija sa jahte na kojima pozira u jednodelnom kupaćem kostimu svetski poznatog brenda, a njene ogromne slikonske grudi bile su u prvom planu.

Starleta je na ruci imala skupoceni sat čija cena se kreće oko 9.000 evra.

"Dečko mi kupuje sve što poželim! On mi je kupio i novi automobil i za mene i psa. Rekao mi je da ne treba ništa da radim, već samo da uživam, a ja sam ga poslušala. Mogu lepo da živim i od rijalitija, ali me to više ne zanima. Takođe, i na Instagramu može dobro da se zaradi i tom poslu ću se jednog dana možda vratiti", rekla je Ana jednom prilikom.

Autor: M.M.