PINK.RS SAZNAJE: Privatna drama Deniz Dejm - raspada joj se porodica, očuh napravio PRAVI SKANDAL u Sloveniji! Bivšoj zadrugarki RUŠI SE SVET (FOTO)

Nije joj bilo lako kada je čula vesti!

Bivša zadrugarka Deniz Dejm je tokom svog boravka u "Zadruzi" svakodnevno šokirala kako svoje cimere, tako i gledaoce televizije Pink širom regiona, a tim putem je nastavila i nakon što je napustila Belu kuću. Iako joj u tome sve vešto polazi za rukom, ataktivna Slovenka se ovog puta našla u malo ozbiljnijoj situaciji, a kako Pink.rs saznaje, u pitanju je prava porodična drama.

Naime, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Deniz je nedavno otputovala u rodnu Sloveniju, kako bi rešila tešku porodičnu situaciju koja je emotivno pogodila njenu majku.

- Izbila je prava frka u Sloveniji, Deniz nije bila ni svesna šta se dešava kod nje kući dok je ona boravila u "Zadruzi". Zbog njenog ponašanja i na način na koji se predstavila milionima gledaoca, ipak to svi gledaju, njen očuh je podneo papire za razvod njenoj majci Aniti. Čoveka je blam, ne može da ulicu da izađe od sramote zbog njenog, kako on kaže, k*rvarluka! On je porodičan i konzervativan, njemu takve stvari jednostavno smetaju i ne želi da ima bilo kakvog posla s tim - priča naš dobro obavešteni izvor, pa nastavlja:

- To, naravno, nije sve. Deniz je pre "Zadruge" imala velike probleme sa narkoticima, što je i sama priznala dok je bila unutra. Taj pritisak je takođe dosta uticao na bračni odnos njene majke i očuha. Čovek se čak zgrozio kada se Deniz nedavno videla sa mlađim bratom, jer on to strogo ne dozvoljava, brani joj da ga vidi, a ona sad ne zna šta da radi, upala je u ovu porodičnu dramu i krivo joj je zbog svega, ali nije mogla da ide protiv sebe i lažno se predstavlja svih ovih meseci - ističe izvor za Pink.rs.

