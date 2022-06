'SVE JE BIZARNO, TO SAM EMOTIVNO DOŽIVELA' Sara Jo o zabrani abortusa i masakru u Oslu - ovo nikad neće zaboraviti

Pevačica Sara Jo odgovarala je na aktuelna pitanja novinara i tom prilikom se dotakla zabrane abortusa u Americi, ali i nedavnog incidenta u Oslu, gde su ubijeni i teško povređeni pripadnici gej populacije.

Jedna od najaktuelnijih i zasigurno najkontroverznijih tema na globalnom nivou poslednjih dana jeste odluka Vrhovnog suda u Americi da se ženama ukine ustavno pravo na abortus. Danima već traju protesti devojaka širom sveta, a pevačica Sara Jo pružila im je maksimalnu podršku.

Tragični su mi naslovi koje ovih dana čitam o zabrani abortusa u Americi. Sve to mi je bizarno, jer niko nema pravo da o tim stvarima odlučuje umesto nas žena. Verujem da ćemo širom sveta podići glas protiv ovakve odluke i izboriti se za pravo na pobačaj. Odluka Vrhovnog suda u Americi je razočaravajuća i svaka žena treba da digne glas - istakla je Sara.

Ona je nedavno nastupila na Oslo Prajdu gde su samo dan kasnije dve osobe tokom napada izgubile život, a više ih je povređeno. Ističe da ju je nemili incident jako potresao.

- I da nismo bili deo ovogodišnjeg Prajda u Oslu i te kako bi me potreslo, svaki vid nasilja me potrese, a pogotovu kada ima neki takav ishod. Dodatno sam to emotivno dožvela i preživela jer sam shvatila da nikad ne znaš šta te očekuje. Taj napad se dogodio samo 24 sata nakon što sam ja nastupila. Prosto ne mogu da verujem da se u 21. veku i dalje ovakve stvari dešavaju.

Autor: Pink.rs