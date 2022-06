LAĆA UDARIO NA BRAJU! Sin Marine Tucaković osuo paljbu i žestoko iskritikovao autora hita 'PROVERENO': Prstom nisi mrduo! MASNO DIŽE HONORAR!

On smatra da Dragan Brajović nikako nije smeo da dozvoli „rat" koji oko numere i dalje traje

Haos oko pesme „Provereno" nikako da prestane, a tim povodom se oglasio i sin pokojne Marine Tucaković, Milan Laća Radulović. On je na Tviteru oštro potkačio Dragana Brajovića Braju kao autora, pa naglasio kako on ovaj „rat" nikako nije smeo da dozvoli. Istakao je zatim i kako je „dosta bilo manipulacija, te da je pesma Miličina", ali i objasnio publici kako se u stvari odvija čitava stvar kada je platforma Jutjub u pitanju.

- Da se vratimo na „Provereno"... Poenta je upravo u ovome što je kolega Rasta izjavio. Kako nešto završi na platformi za široke narodne mase, a onaj (dakle autor) koji to može da blokira, prstom ne mrda? Meni kao autoru bi više nego godilo da izađe 15 verzija „Provereno", jedna Anina, jedna džez da peva Lena Kovačević, jedna šlager Neda Ukraden, jedna Nućijeva. I sad svako sluša „Provereno", imam hit za svaku ciljnu grupu. Znam da je originalni izvođač oštećen, ali šta me zabole? Neću crći ako originalna verzija propadne, jedna pesma više-manje. Dići ću honorar masno i idem u Rio - pisao je on na Tviteru, pa dodao:

- Pardon, dići ću honorar masno. S tim što ja nisam radio „Provereno". Provereno! I dosta više medijskih manipulacija oko Milice i Ane. Pesma je Miličina. Zar ne, Brajo? I da još nešto objasnim, Jutjub je komercijalna platforma, svaki put kad klikneš „plej", nekome ide novac, odnosno vlasniku kanala i distributeru. Plati se porez. Deo te zarade odlazi autorima preko agencije koja ih štiti. Do sada nemam potpisan ugovor ni sa jednim izvođačem ili izdavačem gde sam tražio udeo u raspodeli prihoda od distribucije. Kapiram da nema nešto puno pregleda na Jutjubu za bespravno okačenu verziju pesme „Provereno" u izvođenju Ane Nikolić. Hoću reći, nije neka kinta. Sve i da je 300 evra, mnogima je 300 evra mnogo! - naglasio je Laća.

- Kad već autori ku*cem nisu mrdnuli da zaštite svoje delo i ispoštuju svog poslodavca Milicu Pavlović i kad već svako može da bira čiju će „verziju" da sluša, zašto se ne učini dobro delo i umesto gađanja go*nima i lirskih govora odbrane ne napravi kanal Monetizovan, a prihod u humanitarne svrhe?! - zapitao se takođe on.

Radulović je otkrio i kako će 20 odsto od autorskih prava ići u budžet fonacije „Marina Tucaković":

- Dvadeset odsto od autorskih prava, mojih i onih što sam nasledio od pokojne majke, ići će u budžet fondacije „Marina Tucaković". Eto Brajo, postoje dosta onih koji nemaju ni za ratu za telefon - zaključio je Radulović na pomenutoj društvenoj mreži.

Autor: M.M.