Pevačica i bivša rijaliti učesnica Dušica Grabović u potresnoj ispovesti za Pink.rs prvi put je smogla snage da progovori o paklu kroz koji je prolazila u poslednjih nekoliko meseci. Naime, najpre joj je ustanovljena insulinska rezistencija, zbog koje nije mogla da zatrudni, a onda je nakon smrti oca upletena u aferu ''Elitna prostitucija'' o kojoj i dalje bruje mediji.

Gotovo niko nije znao da je Dušica tokom turneje u Americi bila u emotivnoj vezi sa bivšim fudbalerom Čelsija, a ona je sada prvi put progovorila o detaljima ove romanse, a otkrila je i kroz kakvu agoniju je sa njim prošla, nakon što je on saznao da je upletena u aferu ''Elitna prostitucija''.

- Ja sam oduvek vodila računa o izgledu, vodila sam računa o tome šta jedem i trenirala, ali sam nenormalno oticala od vode koja mi se nakupljala u telu. Nisam mogla da ostanem trudna iako sam planirala decu sa partnerom, to traje. Godinama je taj moj problem tinjao. Imala sam i dva spontana pobačaja, pa onda jedno vreme nisam mogla da ostanem trudna. Godinu dana sam lečila to... Avgusta prošle godine sam izgubila 16 kilograma. Za sve devojke koje ne znaju zašto natiču i zbog čega im se voda skuplja u organizmu, to je insulin koji pankreas ne luči dovoljno. Morate da proverite svoje zdravlje - počinje ispovest Dušica za Pink.rs i dodaje:

- Oticala sam mnogo, imala sam vodu koja je bila godinama skupljena u meni. Moj ginekolog mi je rekao da pod hitno moram da proverim da li imam insulinsku rezistenciju. Ja sam imala problem da ostanem trudna, ja sam hvala bogu to izlečila i sada mogu da ostanem u drugom stanju. Da nisam to lečila, moglo je da pređe u dijabtes 2, a svi znamo šta to znači. Ja svim devojkama savetujem da provere svoje zdravlje. Obavezno proveriti šećer i vidite da li vam insulin dobro radi. Sreća u nesreći je to što sam ja rešila zdravstveni problem koji sam imala i sada mogu da ostanem trudna, što mi je velika želja. Smislila sam i imena za blizance, ako Bog da. Iva i Vuk će se zvati - rekla je pevačica za Pink.rs, a onda progovorila o agoniji sa bivšim dečkom, sa kojim je živela u Americi i šteti koja joj je naneta, nakon što je upletena u aferu ''Elitna prostitucija''.

- Meni je načinjena velika nematerijalna i materijalna šteta. Moj otac se još nije ohladio, nije prošlo od njegove smrti ni 40 dana, kada sam pročitala u novinama da su me proglasili ''elitnom prostitutkom''. Povezali su me sa nečim sa čime nemam veze. Posle prvom naslova mi je otkazana američka viza. Velika materijalna šteta mi je načinjena, pre svega imala sam nastupe zakazane do decembra, tačnije do kraja godine. Imala sam radnu vizu koja je važila do Nikoljdana ove godine i ona mi je ukinuta, jer zna se da oni prate dve natpise. Ja ću opet tu bizu dobiti, ali mi je načinjena šteta, dobila sam odgovor da mi je viza ukinuta jer sam upletena medijski u tu aferu - kaže Dušica i dodaje:

- S druge strane, imala sam i emotivnih problema. Na moj lični život je to uticalo. Ostavio me je dečko koji je u to poverao. Poverovao je u te medijske natpise. Napravljen mi je pakao! Ja sam počela da živim sa njim, otkad sam imala turneju tamo. Počeli smo jako lep život... On je fudbaler, igrao je u Čelsiju i radi sa decom, ima fudbalsku akademiju u Čikagu. Ja sam bila savetovana da ga pripremim na to, ali ja sam njega htela da sačuvam od tih medijskih natpisa. Nije naš čovek, odrastao je u Londonu. Međutim, našao se neko da mu prevede te tekstove. Dobila sam poruku od njega, ostavio me je... Sve je među nama bio u redu, nije mi poverovao da mi je priča nameštena i da ja nemam veze sa tim. Kod njega su mi ostale stvari u vrednosti od 10.000 evra i novac sam ostavila kod njega. Prosto me razočarao, jer mi je okrenuo leđa i nije stao uz mene. Verovala sam da ako postoji ljubav da će on stati uz mene šta god da je... On me je izdao kao da sam jednosoban stan u centru Beograda. Zato sam rekla da su me svi pored njega izdali.. Ja opraštam, ali ne zaboravljam. Ja sam mu rekla da treba da bide spreman na to da o meni kao o medijskoj ličnosti mogu svašta da pišu, međutim on nije mogao da se nosi sa tim. Okrenuo mi je leđa i zabio mi nož u leđa - rekla je pevačica i dodala:

- Rekao mi je da je stvari bacio, novac nije hteo da mi vrati. Moj menadžer mu se obratio i neki ljudi koji su ga upoznali, a takvih nije bilo puno, jer sam krila vezu. Mi smo pravili i bebu, a on mi je poslao i neki naslov gde piše da ja nosim blizance. Pitao me je: ''Odakle sva ova s*anja o tebi u srpski novinama?''. Ja sam ga zvala, on nije hteo da se javi, ostala sam nedorečena, ali kada ljubav nije bila dovoljna jaka, ja nemam šta da se objašnjavam. Nisam ni sanjala da neće biti uz mene, ponašao se kao da je on ljubav mog života. Odavao je takav utisak, upoznao me je i sa bratom... Mislila sam da je to - to. Nisam očekivala da će odustati od mene i da će više verovati novinama, nego meni. U šoku sam, kao jedna žena sam prevarena. Išla sam emocijama, jer sam izgubila oca u tim momentima, vezala sam se za njega malo više... Mislila sam da je to prava ljubav, ali prevarila sam se... Ja sam njemu i večeras poslala poruku: ''Nemoj da misliš da sam zaboravila, dolazim uskoro u Ameriku''. Ja znam da će meni viza biti vraćena, jer mene niko ne goni i do sada nisam pozvana čak ni informativni razgovor na temu elitne prostitucije - završava Grabovićeva za Pink.rs.

Autor: M.K.