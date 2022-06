'OVO NIJE PRVI PUT DA...' Edo Fetić progovorio o aferi Dragane Mitar i Bake Praseta, pa priznao da li se POMIRIO SA ZILHOM! Šok u Novom Pazaru!

Edis Edo Fetić, bivši učesnik "Zadruge", posle dužeg vremena za Pink.rs progovorio je o svom ljubavnom statusu, odnosu sa bivšom suprugom Zilhom Karišik, ali i navodnoj aferi svoje bivše devojke Dragane Mitar sa jutjuberom Bakom Prasetom.

Na samom početku razgovora pitali smo Eda da li je zauzet.

- Kod mene se ništa specijalno ne dešava. Nemam nikakvu novu ljubav, sve su stare (smeh). Nisam se pomirio sa Draganom, naravno da ne. Ljubav imam prema porodici, deci, životu, sveću... (smeh). Prija mi da budem malo sam, dosta sam bio u vezama. Dosta je bilo, ja sam svoje odradio - našalio se Fetić, koji kaže da Draganu nije čuo više od pola godine, otkako su na svoju ljubavnu priču tada definitivno stavili tačku.

Nemam sa Draganom nikakav kontakt. Pre Nove godine smo se razišli, nismo imali nikakav bitan razlog, nego smo jednostavno krenuli svako svojim putem. Nikakva neka svađa, nešto... Pokušavali, pokušavali, jednostavno nije moglo. Želim joj sve najbolje i to je to.

Nedavno su počele glasine da je bivša zadrugarka navodno u tajnoj šemi sa Bakom Prasetom. Iako je to demantovala, mnogi veruju u tu priču otkad se jutjuber za društvene mreže snimio sa sinom Jocom, a Eda smo pitali kako mu se čini navodno novi izabranik njegove bivše devojke.

Nisam u to upućen baš najbolje... Mislim da tu nema ništa, ne deluje mi to realno. On nije njen tip.

Dejan će pobediti u Zadruzi Edo Fetić na tronu aktuelne, pete sezone "Zadruge" vidi Dejana Dragojevića. - Ja bih voleo da to budu ljudi koje je znam - Mensur, Stefan Karić, Mateja... A realno, ja mislim da će Dejan, Dalila i Car biti u ta prva mesta, izneli su celu sezonu, tako bih i ja poređao.

Edo se, podsetimo, od svoje supruge Zilhe Karišik razveo posle svog učešća u "Zadruzi", gde ju je javno varao sa Draganom Mitar. Sada kaže da sa njom ima nikad bolji odnos.

U kontaktu sam sa Zilhom, super smo! Evo, sad planiramo i letovanje, sve je idealno! Nije to veza, nije ljubavna veza niti ide ka tome. Jednostavno, mi imamo naše troje zlatne dece, gledamo da njima bude najbolje - pohvalio se Edo, a na pitanje kako će Dragana reagovati kada bude čula da ide na letovanje s bivšom ženom, kaže:

- Ona ima svoj život, nema šta da reaguje na to. Niti ja pitam nju gde i sa kim ide, nema potrebe ni ona mene to da pita. Ovo nije ni prvi put da idem sa Zilhom, ići ću do kraja života, a kome to smeta - put pod noge!

Nedavno je, na žurki RED televizije, došlo do Edovog susreta s Pavlom Jovanovićem, njegovim ljutim suparnikom i bivšim Draganinim partnerom. Rukovali su se, na iznenađenje svih prisutnih.

Nismo se pomirili, zapravo nisam se ja nikada ni svađao sa njim. Pružili smo ruku jedan drugom. Ja kad god priđem nekom stolu, ja pružim ruku, ko god bio za tim stolom, stari sam ja gospodin. Ako su ljudi ljuti na mene i ne žele da mi pruže ruku, neka mi to kažu i ja neću prilaziti - objasnio je Edo.

Nek je i Sandra Rešić našla dečka Edo podržava vezu Sandre Rešić i Anđela Rankovića. - Njima su se emocije javile mnogo ranije, ali su uspeli da suzbiju do sada. Sada je pravo vreme za njih, mislim da je to jedina ljubav ove sezone u "Zadruzi". Nek je i Sandra našla dečka! Ja ne bih bio sa njom, nije moj tip.

Autor: D.T.