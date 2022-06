'PRVI PUT MI SE OBRVE TRESU' Dalila nije mogla da sluša Cara, zamalo ga gađala PILETOM! RAT BEZ PRESTANKA! (VIDEO)

Rusvaj!

Filip Car se ne smiruje. Pred sam kraj emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do rusvaja između njega i Dalile Dragojević, koji se nastavio i posle emisije. Filipa je dodatno isprovociralo to što je i Irma Sejranić, kao i Dalila, rekla da se on pokušava da se opere.

K*rvo jedna, ti meni pričaš šta sam radio, krv sam prop*šao zbog tog odnosa - rekao je Car.

Izvlačite se - dodala je Irma.

Ostavi me na miru jednom u životu. Ti meni da prićaš da se perem zbog nekoga, ja volim, krv pop*šao - dodao je Filip.

Dalila nije mogla da sluša kako je Car pljuje.

Izleči se, ti si bolestan, zato se ovo dešava. Ti si mene povukao u ovu boleštinu! Zato se ovo dešava. Ti si bolestan. Tvoja bolest - zaurlala je Dalila.

Samo da izdržim sedam dana - govorio je Car.

Izdrži, samo zaveži! Gde god odem, čujem te kako pričaš. Začepi! - nastavila je ona.

Teraj se ti sa kim treba, ostavi mene - dodao je Car.

To za tebe važi, ti se teraš sa nekim ko ti navodno nije značio. Što nisi zaplakao zbog mene, nego si nastavio kao džukela? - pitala je Dragojevićka.

Videli smo ko je džukela na žurki! Ko igra na bini ispred Anđele - poručio je Car.

Sad ću da ti bacim pile, da ti ga nabijem na glavu, obrve mi se tresu, ovo mi se u životu nije desilo! Glavu bih ti otvorila sada, da ti je ušiju i da se vratiš - urlala je Dalila.

To je zato što te kuliram, da te psujem, smejala bi mi se u facu. Neću više da se nerviram, znaš koliki mi je pritisak - rekao je Car.

A meni nije, odlazim, ne mogu više da te slušam - pričala je ona.

