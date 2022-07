'IMAO SAM VELIKE POTRESE U ŽIVOTU!' Branislav Lečić otvorio dušu: Optužbe Danijele Štajnfeld su nešto NAJGORE ŠTO MI SE DESILO!

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen, Printscreen YouTube/Hold Me Right Film | |

Ovo mu je teško palo!

Glumac Branislav Lečić otvorio je dušu i progovorio o optužbama koleginice Danijele Štajnfeld o silovanju, kao i kroz šta je sve prošao zbog tih optužbi.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je slučaj u kojem je glumica Danijela Štajnfeld optužila Lečića za silovanje, apelaciono tužilaštvo je odbilo prigovor njenih advokata, a Lečić je sada otvorio dušu.

- Ja nikada nisam bio ni osumnjičen, ni osuđen. Mediji su me satanizovali i to je trajalo. Za tih pet i po meseci, mediji koji su me najviše osuđivali oni nisu ni otvorili vrata za moju priču. Njima je bilo važno da me diskredituju. Pokušali su čak i moj profesionalni život da zakače. Ima ona narodna, za dobrim konjem se prašina diže. Ako se svima dopadate i svako vas voli, onda nešto nije u redu. Ljudi sve znaju o meni. Prošao sam kroz ovo, imao sam velike potrese u životu. Ovo je nešto najgore što mi se desilo, ali imao sam potpuni mir u sebi jer sam znao da nisam ništa uradio. Imao sam nemir jer sam znao koliko je to sve uticalo na moju decu. Te optužbe su bile totalna izmišljotina - rekao je Lečić.

Autor: M.K.