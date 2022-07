'ŽENE SE UBIŠE DA IZGLEDAJU ZAVODLJIVO, A ONA...' Sloboda Mićalović jednom fotkom iz lifta izazvala NEZAPAMĆENU POMETNJU!

Dive joj se zbog negovanog, a prirodnog izgleda!

Glumica Sloboda Mićalović još jednom je pokazala zašto važi za jednu od prirodnih i najlepših glumica u Srbiji.

Pozirala je u liftu, u jednostavnoj beloj haljini sa kosom vezanom u rep. Sa blagim osmehom napravila je selfi, a njena objava izazvala je lavinu komentara.

"Žene se ubiše da izgledaju zavodljivo, te silikoni, te botoksi... Ona zaliže kosu i obuče haljinicu... Kraj... ", glasa jedan od komentara, a onda se nastavi niz oduševljenih fanova: "Joj, zaboravila sam kako izgledaju prirodne obrve. Prelepo", "Nijedna joj ne može prići"...

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i lepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda - istakla je Sloboda u jednom intervjuu.

Autor: M. K.