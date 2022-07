Nije štedela reči!

Kao bomba odjeknjula je vest o prvom oglašavanju Nenada Lazića, poznatog tiktokera i bivšeg zadrugara. Naime, on je zbog uvreda koje je, kako on tvrdi, dobio od strane Brendona na svom Instagram lajvu, odlučio da svemu stane na put i sve one koji su ga vređali, da tuži. Na spisku se između ostalog, našla i bivša zadrugarka i pevačica Sandra Čaprić.

Ovim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sandrom, koja je prokomentarisala tužbu koja će joj stići na adresu, ali i dešavanja u Beloj kući.

- Mene Neca Tik tok ne zanima, ne znam ko je on niti me zanima, a niti ima za šta da me tuži. Tako da, može samo uz vetar da priča - počela je bivša zadrugarka.

Kada je reč o novopečenom paru Sandri Rešić i Anđelu Rankoviću, imala je da doda:

- Sviđa mi se ta veza, onako su mi skladan par. Ne znam zašto je Sandra čekala, nije krenula u napad, a videlo se da joj se sviđa Anđelo. Mislim da mu nije trebala da greška sa Dalilom, vidim da se još uvek premišlja za te emocije, tako da ne znam šta će se dešavati - rekla je Sandra.

Za sam kraj, osvrnula se na sinoćni haos Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- Haos između Dalile i Cara, pa to je normalno. Oni su žalosni, pa su žalosni - zaključila je pevačica za Pink.rs

