Iva Grgurić RASKINULA VEZU, pa objasnila zbog čega je PUKLA TIKVA: Kriterijumi su mi VISOKI, kad nešto ne dobijem, ja DEČKA OSTAVIM! (FOTO)

Želi da uživa tokom leta!

Bivša rijaliti pobednica Iva Grgurić i njen izabranik stavili su tačku na romansu. Grgurićeva je istakla da je slobodna i da želi da bude "singl" tokom leta.

- Slobodna sam, raskinula sam sa dečkom! Ovo leto želim da budem sama, da putujem i da se provodim. Shvatila sam da nisam spremna za vezu... Ovog leta hoću da se provodim i da mislim samo na sebe! Ma hoću da izlazim, putujem i ludujem! Kada sam u vezi, maksimalno se dajem dečku, sve vreme sam mu posvećena, a sebe zapostavljam... - istakla je Iva.

- Više neću da budem takva! Želim da se posvetim sebi i karijeri, imam dosta planova... Uživam sama i srećna sam! Stalno me muvaju muškarci, i kad sam slobodna, i kad imam dečka! Moji kriterijumi su visoki. Kada ne dobijem to što tražim, ostavim momka. Privlače me samo oni koji ne vole da se eksponiraju.

- Moj budući dečko mora da bude inteligentan i harizmatičan i da ima tu ludačku energiju kao i ja. Kada mi muškarci šalju slike polnog organa, ja ih blokiram, to mi je odvratno! Ti momci se na taj način ponižavaju... Nijedan dečko s kojim sam bila u vezi mi nije slao takve slike, jer zna da me to ne privlači. Niti sam ja ikad slala svoje gole fotke muškarcima - dodala je Grgurićeva.

- Žene me ne muvaju jer im ne dajem prostora... Ma svi znaju da volim samo muškarce. Kad bi me žena muvala, patosirala bih je!

Autor: M.K.