ZA HALJINU DALA 5.000 EVRA! Aleksandra Prijović pukla STAN u Beogradu za ALBUM, a tek da čujete za šta će izdvojiti BASNOSLOVNU cifru!

Aleksandra Prijović nikada nije štedela novac kada je reč o ulaganju u njenu karijeru, pa je tako i ovog puta izddvojila ogromnu cifru.

Naime, kako se navodi, pevačica je čak uložila 150.000 evra, a rad na spotovima je prepustila produkcijskoj kući koja je u vlasništvu njenog supruga, Filipa Živojinovića.

Prija je snimila sedam novih pesama. Tri numere je već objavila i za kratko vreme su postale pravi hitovi, za još dve je snimila spotove i čeka trenutak kada će ih plasirati javnosti, a za preostale pesme kadrove planira da snimi u Njujorku koji će uskoro posetiti.

- Na nove Aleksandrine pesme se dugo čekalo budući da godinama nije izdala album. Zbog toga nikoga i nije začudilo kada je kupila sedam pesama od najskupljih autora sa kojima sarađuje više od deceniju. Naravno, odmah je isplanirala spotove za svaku od tih pesama, a zaduženje oko organizacije prebacila je na Filipovu produkciju. Za sada je snimala pet spotova, od čega je tri objavila. Uskor ih čeka put u Ameriku, gde će se snimati kadrovi za ekranizaciju poslednje dve pesme - priča izvor za medije i navodi da će Prija platiti put u Ameriku za više od 20 ljudi iz svog tima.

- Prija je već jednom snimala spot u Njujorku pre pet godina i izuzetno su joj se dopala mesta koja taj grad nudi. Predložila je Filipu da ponove put i povedu ceo tim kojem će platiti putne troškove i smeštaj, pa će ih to dodatno koštati oko 40.000 evra - kaže izvor za medije, i otkriva da su Prijovićevu stilizovali najpoznatiji srpski dizajneri koji su mesecima pravili haljine koje pevačica nosi u novim spotovima.

- Osim putovanja, putnih troškova, honorara za mnogobrojne ljude koji rade na spotovima, Prija je veliku sumu novca izdvojila i za stajlinge koji su pravljeni po njenim željama. U spotovima koje je već objavila vide se haljine sa kristalima, perjem, od najskupljih materijala, pa je jasno da ni tu nije žalila para kako bi ostavila najbolji utisak na svoju publiku. Jedna od tih haljina košta čak 5.000 evra, a ona je promenila preko petnaest stajlinga u spotovima koje je do sada snimila. Kada se na to dodaju šminkeri, frizeri, koreografi, plesači, dolazi se do nekoliko desetina hiljada evra uloženih samo u Aleksandrin izgled. Presabrali su se i uvideli da je ulaganje nešto veće od 150.000 evra, pa se već nedeljama zezaju sa prijateljima da plate zajedničke ručkove i večere umesto njih jer su oni bez dinara - dodao je izvor za domaće medije.

Iako su joj ulaganja u novi album ispraznila kasu za Priju nema zime budući da je, navodi izvor, najplaćenija pevačica sa naše javne scene.

- Prija je jedina koja može bez trunke razmišljanja da uloži neverovatne cifre jer po jednom nastupu uzima 10.000, a u inostranstvu i do 15.000 evra. Sve što je uložila će joj se vratiti za manje od dva meseca kroz nastupe, tako da se uopšte ne sekira oko troškova - kaže izvor za sam kraj domaćim medijima.

Autor: N.Ž.