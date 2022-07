SEDMA SILA IZAZVALA HAOS NA IMANJU! Dalila i Car se sukobili zbog njihovog odnosa, ON JE PONOVO PLJUNUO! Mensurovo i Karićevo prijateljstvo na TESTU, dok je OVAJ par stavio TAČKU na vezu!

Evo šta je obeležilo noć iza nas!

Emisija "Pitanja novinara" svaki put dovede situaciju u Beloj kući do tačke usijanja. Naime, predstavnici sedme sile spremili su pitanja, koja su totalno razoružala zadrugare, ali i uneli nemir među njima.

Na samom startu, emisiju je otvorio voditelj i novinar Darko Tanasijević koji je obavio razgovor sa Dalilom Dragojević o njenom odnosu i raskidu sa Filipom Carem.

Zbog čega se ne otarasiš više te priče? - upitao je Darko.

Ne znam, uvek sam tražila razlog da to može biti bolje. Da li je to što se nalazimo ovde i nisam mogla da ga izbegnem. Sahvatalo me sve ovih dana i mislim da, sama ta činjenica da se izlazi odavde, ne bude mi dobro. Nisam neko ko će se baviti pljuvanjem po njemu. Ja stojim iza sebe da sam jako grešila. Gledaću da poradim na sebi i da stavim sebe na prvo mesto. Trudiću se da izbegavam sve konflikte da izbegavam da pričam bilo šta vezano za njega. Prevršilo je svaku meru. Rekla sam Mići da njie lako opreseći preko noći. Da ga volim, volim ga ali niti on ima šta da traži, niti ja. Sve je gore i gore. Ja sam kriva jer sam dopustila to što sam dopustila. Kriva sam jer sam mislila da će svaki put da bude bolje. kriva sam što sam živa. Padnem ja u te faze depresije, da li će me neko sačekati i kako ću sama. Ali kada mi Mićakaže da će moj otac da me sačeka. Vidim da sebe više ne prepoznajem. Ja sam sada izgubljen i beznadežn slučaj. Teško mi je, to je činjeica.Stidim se svojih postupaka, sramota me je. Nije mi ni malo lako da se nosim sa tim, ima ljudi koji me uteše. Nije niko u mojoj koži, ja najbolje znam kako se osećam i kakvo je moje stanje trenutno.

Tebi Filip ništa ne veruje, on tumači na hiljadu i jedan način - rekao je Darko.

Njih dvoje su nastavili razgovor na ovu temu.

Njemu si prelazila preko preljube, pa i haosa koji se dešava? - upitao je Darko.

Pravila sam i ja greške. Ja sam se bila pomirla sa Dejanom nakon što se on pomirio sa Majom, imala sam priču sa Anđelom. Nije ni njemu bilo lako, ali nije potrebno sve to. Meni smeta njegovo gledanje u pojedinim pravcima, a opet se to meni prebacuje - rekla je Dalila.

Vi nemate poverenja? - upitao je Darko.

Nema mesta za poverenje, mi jedno dugom namećemo i prebacujemo sve. To je to, došao je kraj, i trebalo je tako da bude, on je uvideo stvari brže od mene, mogla sam ja da budem ta koja je rekla kraj, ali bolje pšto je ovako nego da je dugačije. Ja se trudim da budem sada racionalna i trudim se da ovo komentarišem kao da je tuđi odnos, jer je bolestan, ništa dobro nije doneo.. Ulog je bio veliki, a dobitak je bio u minusu. Izgubila sam mnoge stvari, ali ne mislim na brak, nego na sebe, izgubila sam sebe, dostojanstvo, ponos, legitimitet... Nema više one Dalile koju su ljudi gledali sa divljenjem.. Videću sve kada se suočim sa rodtiteljima, a njima sam ostavila jedan pečat i trebaće vremena da se oporave od toga - dodala je Dalila.

Nakon što je Dalila komentarisala svoj odnos sa Carem, Darko je zamolio Filipa da ustane i da on prokomentariše njihove sukobe koji su se desili u poslednja dva dana:

Poslušajte moj odgovor na pitanje koje mi je Karić postavio. Ja sam totalno u ludilu, uopšte nemam osećaj da mi se nešto lepo u životu dešava. Da je ona ovako govorila, da je govorila i svoje greške, a ne samo moje, ja bih rekao shvatila je... Znam ja što ona priča ovako, jer ovo je priča što ja želim da čujem... Te priče da sam ja kukavica, ja sam kukavica samo u svađi sa njom.. Ona je meni gazila po ocu, po Brunu, mada sa njom je bolje i haos nego da budemo zajedno. Ljudi misle da sam ja perem od Dalile, ali ti ljudi su kreteni. Ja sam od nje tražio da bude mirna, ja ne mogu da dignem ni njih ni sebe, a porodica će me razvući. Moj najveći strah je da stanem ispred svoje majke, ona je svoj život poderala zbog mene, ja se toga plašim, tog bola... Ona nikada nije videla moje onakve scene, a nisam ni ja znao to... Ja ne treba da se perem, ja nisam bio sa ratnim zločincem. - rekao je Car.

Dalila je najveće zlo na svetu, a šta ti tražiš onda sa tom ženom - upitao je Darko.

Njena najveća greška se desila davno, a ja sam tada razmišljao kakva je to osoba koja je ono uradila mužu, a mislio sam da sam ja poseban. Najveći haos je meni bio kada je flertovala sa Osmakčićem, a onda je našla za pravo što je meni prebacila razgovor sa Anđelom Đuričić. Tada sam je pročitao, a ja ne mogu da smirim ludilo u sebi jer je viđam svaki dan, ona je ostavila muža zbog mene, a flertovala sa Markom Osmakčićem. Ljudi koji pričaju da sam se prao od nje, imalo je mnogo načina za pranje, ali nisam radio to. Meni je glavi ršum, postao sam šibica kako me ko kresne ja poludim..Mima je danas imala šta da kaže o meni, a nije govorila ništa deset meseci. Pričala o mom imaginarnom detetu.. Kunem ti se da se nadam da ću naći normalnu devojku da mi napravi dete, da neću možda sa Dalilom, da napravi malog grizlija, državnog neprijatelja. Mi smo nespojivi, sa mnom je vrlo jednostavno, ko ne greši sve je super, a kada nego greši budi u meni svašta. Da je ona priznala da je i ona kriva, rešili bismo sve, ali sada je kraj. Ja mrzm sebe jer sam zavoleo nju, ali borim se. Zet jedva došao sebi, a vidi ga sada živi svoj život kako zna i uživa.Žena može da te digne i da te spusti kao nikoga. Ja se borim sa sobom. a ona komentariše svoje uspomene i pominje bivše, i napravila mi haos jer sam pozdravio moju prijateljicu Paulu Hublin, a ona je imala priču sa Karićem. Ja sa Paulom nisam imao ništa, niti smo mogli da se vidimonakon Zadruge, a mene boli to što ona meni napravi haos zbog prijateljice, a ja kad napravim Treći svetski rat zbog priče sa bivšim mužem, a imam ja tolerancije, a ona priča da sam ja teoreičar i kao sve pamtim i pazim i prebacujem, ali ja nemam više snage, brzo poludim, napravim haos, ma znate kakav sam ja.. Imam prljav jezik i ne mogu više da se iskontrolišem, da mi malo energije da nešto, nek mi Veliki šef da razgovor sa sestrom ako mi ona kaže da sam se ogrešio o Dalilu, svadba odmah, ali neće biti tako, ona je moj neprijatelj. Meni su ona, Dejan, drugi zadrugari , njena priča sa Anđelom, Dejanovi kometari, a meni mozak pored pucanje, ludnica je meni sve ovo. Meni Maja iskopala oči, a izašla napolje i je*ala se sa Čorbom i Janjušem... Ona ne misli da je kriva, ona ovo priča zbog mene, a sebe gleda kao zlatnu koku - rekao je Car.

U toku reklama Dalila je razgovarala sa Marijanom Zonjić o sukobima sa Carem. Naime, ona je ubeđena da može sa svima da se izbori, ali da sa njim ipak ne.

Meni je samo on potreban za svađu - rekla je Dalila.

Ma znam, ali ne misli o tome, idemo na more posle svega sa Ljubom i biće nam top... Idi sa Mićom pričaj sa njim, on ti je super - rekla je Marijana.

Po povratku sa reklama Tanasijević je zamolio Dalilu da mu prokomentariše Carevo izlaganje i njegove poglede na ljubav sa njom, na šta je ona imala da kaže:

Nema od te ljubavi ništa, ne želim da se vraćam u taj odnos, kraj je. Za mene je ovo kukavički potez, jer govori sve ovo. Za mene je sve što je izrekao, dokaz da je kukavica, Darko, ja mu želim svu sreću - reklaje Dalila.

Razbijene šake, lomnjenje gkava, razbijanje, takvi smo pored Dalile. Ja znam šta nju dovodi do ludila, pazim na sve što radim, dok ona to ne radi, vidiš je tokom žurke s trubačima, uživa, ne mari za postupke. Čim je ona nenormalna, ja odmah postanem isti. Da je u ovih nekoliko dana rekla "treba mi razgovor, biću realna, svesna sam da sam kriva ali si i ti bio kriv" sve virešili. Ona petlja, mulja, govir kako sam kukavica. Evo, ako možemo stupćemo opet u odnos, samo neka upuni ono što ja tražim, črmu ja težim. Ja nemam trenutno poverenja u nju, kada bi se potrudila i promenila neke stvari m to bi se promenilo - dodao je Filip.

Da li misliš da je dobro poznaješ, za ovih devet meseci koliko si je upznao - rekao je Karić.

Na početku nije dozvoljavala da je dotaknem, tada je bila moralna u mojim očima. Kada me je Dejan pitao kakva je u mojim očima nakon dodora, svega što smo uradili, ja sam rekao da je nemoralna - kazao je Filip.

U daljem toku emisije, Stefan Karić je ustao kako bi prokomentarisao ovu temu, te je tom prilikom Car priznao da je shvatio reči Dejana Dragojevića koje mu je on, kao njen bivši suprug, govorio u svađama.

Meni nije jasno da neko priča loše o bivšom, a onda kaže ja ću se vratriti u taj odnos. On bi se vratio zbog pranja - rekao je Karić.

Ja sa njom nisam u odnosu jer nije onakva kakva ja želim da bude, ona ne treba da radi neke stvar koje ja ne volim. Mene najviše boli što ona ne može da pobedi sebe, ona stalno ulazi u sukob sa bivšim - rekao je Car.

Rekao si da te je Dejanovo izlaganja razbucalo, pogotovo kada je rekao da ideš njegovom stopama - upitao je Darko.

Meni je Dejan govorio sve, da će me maknuti od prijatelja, porodice. Nije on pričao da je odmah odustao od svega, već da je to bila njena manipulacija, deo po deo.. Ja sam gledao njega kao budalu, a onda je on ustao i rekao da njega komentariše neko za porodicu, a ide njegovim koracima. On je meni rekao da idem njegovim stopama, a da ne pominjemo kada mi je rekao da sam se zakleo u svetinju i prekrišio je. On je mene time razvalio, a da je neko drugi to uradio, ne bi imalo tu jačinu, jer je to činjenica. Na početku svega je bio kriv Dejan zbog nameštanja bubice Čaprićki, a ne ona zbog muvanja sa mnom. To je njena manipulacija, moje greške su psovanje, a ona nemaju tu bol, njene manipulacije ugrožavaju život i sve što se dešava.. Njeno boli mnogo a to nije normalno - rekao je Car.

Darko je pozvao i Milanu Mimu Šarac kako bi, takođe, prokomentarisala ovu temu, te je ona tom prilikom uška u sukob sa Carem.

Ja mislim da on ne može da se opere 10 dana pred kraj rijalitija i da nije to razlog - pričala je Mima.

Gruja sad dobacuje kako nisam iskrena i kako ja sad pričam o sebi - nastavila je Šarčeva.

Samo da kažem da je napadaju jer se zaletela da odgovori, pa pogledala Gruju i setila se da je napravila istu stvar Gruji, kao on meni. Sad ona pokušava da se opere i zbog toga su rekacija zadrugara - rekla je Dalila.

Što nisi rekla kad je Dejan navodio da to nije tako i da si ti upućena? - pitao je Car.

Nisam htela da se mešam u odnos Dalila i Dejana, kao što nisam htela da se mešam ni u odnos tebe i Dalile - rekla je Mima.

Tokom reklama Car i Dalila su nastavili da se svađaju i raspravljaju o njihovom odnosu. U jednom momentu je nastao haos, pa je reagovalo i obezbeđenje.

Ja neću, ja sebe pored tebe više ne vidim.. Odavno mi nemamo budućnost, a pogovotovo od kako si mi rekao ono, a većeras i rekao sve loše o meni od prethodnih deset meseci, a onda kažeš da ćeš biti sa mnom. Ja ne želim da budem sa kukavicom i pi*kom - rekla je Dalila.

Ma onda kažeš da ti je upala kašika u med i to je kraj, nemoj onda da ostvaruješ kontakt sa mnom, evo ja hoću da budem sa tobom - vikao je Car.

To su kompeksi, ti hoćeš da budeš sa mnom iz inata - rekla je Dalila.

Dalila se skolnila u pab "Prijatelji", nakon okršaja sa Filipom Carem, ali si on vrlo brzo pojavio i nastavio da je žestoko vređa.

K*rvo prokleta, lažljiva! K*rvo j*bem ti majku, k*rvinjsku ti majku j*bem. Uništila si živote porodica i ljudi. Ne laži više jer si mi mozak oprala, majku ti j*bem - urlao je Car.

Smiri se - rekao je Marko.

Šta da si smirim? Mrš i ti - vikala je Dalila.

Car je, nakon sukoba sa Dalilom, nastavio da je vređa i da komentariše sa zadruagrima njeno ponašanje. Svi su pokušavali da ga umire ali nisu uspevali.

Ku*va jedna , hoće da me uništi totalno - vikao je Car.

Car je u jednom momentu krenuo da vileni po imanju, pa se uputio u spavaću sobu kako bi pobacao Daliline stvari.

Neće ona mene zaje*avati više nikada - vikao je Car dok je bacao Dalilinu šminku.

Dok je on bacao njenu šminku, ona se vratila do spavaće sobe kako bi proverila da li je to zaista uradio. Kako je ugledao na vratima, Car je ponovo pljunuo, pa je nastavio da vileni i pravi haos, pa je čak i vređao.

U nastavku emisije Darko je naredno pitanje postavio Lazaru Čoliću Zoli. Iznenađenje večeri, bila je poruka njegove bivše drage, Miljane Kulić.

Zola, sad ću te pitati dikrektno, ako si se već osmelio da Viktoriji priznaš sve, zašto se danas povlačiš i donosiš odluku da nemate kontakt - upitao je Darko.

Razmišljam da li je ispravno da li je sve ovoima poente. Imao sam nekoliko varijanti. Prva je da se posle žurke foliram kako sam bio pijan, da se samo sa njoj igram ili da je ovo sve bio neki dogovor. Konstatno sebe ispitujem kako sam sebi dozvolio da ovo uradim - rekao je Zola.

Stigla mi je poruka od Miljane Kulić "Molim te mu reci da idem na operaciju u Tursku i da ga čekam kad izađe" - rekao je Darko.

Neka ona radi na sebi, svom mentalnom zdravlu i izgledu, mene neka zaobiđe. Da se vratim na temu, ima malo do kraja, ja se pribojavam da se uradim nešto pre kraja sa Viki. U jednom trenutku kada sam sa njom osećam se najlepše, u drugom bih se pop*šao po sebi - dodao je Zola.

Darko je nakon razgovora sa Zolom o odnosu sa Viktorijom Mitrović, podigao i nju, kako bi i ona iznela svoju stranu priče.

On i ja smo se družili i iskreno ja sam osetila te njegove simpatije. Ja sam njemu rekla da zbog svega što mi se deslio, ja pokušavam da se izdignem iz svega. Trudim se da budem izdrignem iako se osećam kao da imam nož u srcu. Meni ovo sa Zolom prija, ali ja nisam u istoj fazi kao i on. Meni prija pažnja, ali nisam ja spremna za to - rekla je Viki.

Koliko ti znači i imponuje što te Zola gleda drugim očima? - upitao je Darko.

Ja sebe gledam jako loše zbog svega lošeg. Istina je da mi godi što me Zola gleda tako, a ne kao moj bivši što me je ponižavao. Zola je siguran u ono što oseća i sve je to lepo i sve je super, ali ako mi budemo ušli u vezu, i ako bih ja napravila kiks iskreno mislim da bi mi nabacio milion stvari. On veruje u to što mi priča i jeste tako, ali polako - rekla je Viki.

Nakon pauze za reklame, Darko je podigao i Nevenu Savić kako bi prokomentarisala odnos sa Zolom, pa i njegovo druženje i emocije prema Viki.

Kako mogu da se osetim? Nije mi prijatno. Ona se izjasnila da je ne znaima niko i da ne gleda ni prijateljske odnose. On je neko ko je bio sa mnom, trudila sma se oko odnosa, da bi mi na kraju rekao da ga ja ne radim dovoljno. On je davao šansu odnosu i napolju, pa se odjednom setio da ga ne radim dovoljno. Tako smo mogli da se vučemo 15 godina - rekla je Nevena.

Posle svega što ti je Zola priredio, jel' ga ti poznaješ? - pitao je Darko.

Zaletela sam se, možda mi je prostor stvorio emciju. Ja samo čekam da odem i da ne vidim ove ljude. Loše se osećam, ne znam ni šta bih rekla - govorila je uplakana Nevena.

Nevena je ovom prilikom ušla u sukob sa Viki, zbog njenih optužbi da se bavi prostitucijom, te joj je najavila dd aže epilog svega toga tražiti na sudu, tj. da će je tuižiti.

Nevena, Viktorija i dalje tvrda se baviš prostitucijom, da li ćeš je tužiti zbog toga - upitao je darko.

Neka tvrdi, neka iznese dokaze, ja njoj ništa ne zamneram. Bila sam ljuta i povređena - kazala je Nevena.

Neki će reći da si možda uplašena ili da te drži u šaci - rekla je Nevena.

Pričala sam sa nekim ljudima ovde, slegli su mi se utusci u vezi nje i odlučila sam da ne mogu da je tužim. Ona je takva, neka priča šta želi, uostalom ako se bude pričalo još o tome, onda ću razmnišljati o tužbi - rekla je Nevena.

Zbog ovoga ću te tužiti - rekla je Nevena.

Predstavnik sedme sile je podigao Sandru Rešić i tom prilikom je sa njom porazgovarao o njenoj vezi sa Anđelom Rankovićem.

Deluje da si u grču zbog Anđela - upitao je novinar.

Primarni grč je taj što ne mogu da se opustim, bez obzira koliko je nama lepo, meni ono što se dešavalo pre svega meni daje nemir kako će biti napolju. On ima neke svoje strahove koji mene stavljaju u tu poziciju, ali moram da priznam da ja ovde ni u jednom momentu nisam osetila da bi to bilo drugačije napolju. Imam strah da to neće biti tog intenziteta, ali opet kažem da sve to malo više ide i da ja preterujem. Moram da se spustim na zemlju. - rekla je Sandra.

Kako komentarišeš to što si njemu uvek druga opcija ? - glasilo je pitanje.

On se uvek vraćao meni, znači ja sam ta - rekla je Sandra.

Viki i Zola, napustili su emisiju kako bi nastavili žučnu raspravu koju su započeli. Uvrede su se samo množile.

Kunem se u dete da si mi najveća greška. Krvarim zbog Nevene i tebe - rekla je Viki.

Jel si ti iznela da je prostitutka ili ja - rekao je Zola.

Ti si me naterao da to kažem, ranije sam govorila kako je imala dečka, nisam je vezivala za ove stvari. Prvo kažu da sam sve to rekla jer imam emocije prema tebi, posle govore neke druge stvari, razvijaju teorije, sve što sam radila do sad, bilo je zbog emocija, ja se u vaš odnos nisam umešala - dodala je Viki.

Novinar je pozvao Aleksandru Nikolić kako bi otkrila kako se oseća i kako je u vezi sa Dejanom Dragojevićem.

Odlično, vidi se po meni. Malo strahujem zbog nekih stvari koje sam radila. Čeka me mama, sestra i mačka. Ne planiramo stan za sada, Dejan prvo treba da ode kod svojih, ali planiramo odmor - rekla je ona.

Mikijev komentar je bio interesantan, on tije rekao da će Aleksandra da ti uništi život - pitao je novinar Dejana

Ne interesuje me. Ne interesuje me tuđa sumnja, sve dok ja ne sumnjam. Mogu ja svakom da kažem, ali moje mišljenje je možda izrečeno jer hoću da poremetim nameru. Sve dok ja mislim da je ovako... Ko god šta da mi kaže ne interesuje me. Ne provodi Miki sa njomn 24 časa, nego ja. Govorili su da će ona mene, a njoj da ću ja nju - pričao je on.

Dalila i Sale Luks razgovarali su u pušionici za vreme emisije.

Vidiš da ga ubija kad sam lepo našminkama i kad lepa. On je hteo bacanjem stvari da me natera da skinem šminku i odem u pidžamu - pričala je Dragojevićka.

Lepa ti je gajba - istakao je Sale.

Napravi bazen i uzmi da izdaješ - predložio joj je Luks.

Hoću, samo neću ovakav, mnogo je skup. Trem ću da napravi, bazen. Ja ću da sredim život, znaš kakve ću ljude da upoznam jer sam elokventna i lepa - istakla je ona.

Darko pozvao je Mensura Adjarpašića kako bi progovorio o raspravama i razgovorima koje je imao sa Stefanom Karićem.

Zbog čega se on pronalazi u negativnim segmentima tvog izlaganja?

To moraš njega da pitaš. Ja njega ne provlačim. Ja ne znam šta treba učinim, nikad nisam dokazao nešto što sam rekao. Ne sećam se da sam ga slagao, možda nešto sitno kad je odnos sa Milicom. Ne znam zašto sumnja da ga provlačim, najbliži mi je od svih ljudi u kući i uvek sam ga izdvajao. On valjda treba da zna da li treba da se pronađe ili ne - pričao je on.

Da li si saglasan sa mnom da vam je komunikacija tenzična i oštrija nego ranije? - dodao je Darko.

Verovatno jer smo dugo u prostoru, ne slažemo se i mišljenja nam se ne podudaraju. On verovatno više voli da priča sa drugim ljudima, sa kojima se više slaže, pa zato sa njima provodi više vremena. Kod mene nema tenzije, nemam nikakvu nameru da kroz razgovor sa njim postignem nešto, kao što je on provukao kroz svoje izlaganje da ja želim namerno da ga poklopim i da se takmičim sa njim - dodao je Mensur.

Ako moja devojka priča, logično je da se sumnja. Odakle tebi to da sam ja tatin sin i da imam neka dela? - pitao je Karić Milicu.

Ja sam rekla da o mrtvima neću da pričam i o delima i nedelima živih. Imam pravo da pričam. Pogrešno si shvatio kad sam rekla da on tebi ćuti, a mene zaustavlja. Ti si to pogrešno skroz shvatio - odbrusila je Milica.

Veliki šef je poslao pismo zadrugarima. Nakon što je Mateja Matijević okupio zadrugare oko crnog stola, počeo je da čita pismo:

Dragi zadrugari ovim vas zvanično obaveštavamo zbog vašeg zdravlja da je sutra zbog čišćenja zabranjeno kupanje u bazenu. Pozdrav Veliki šef. - glasilo je pismo a zadrugari su se smorili zbog toga.

Car i Mima su nastavili raspravu i nakon emsije. Njih dvoje su se posvađali jer je Mima komentarisala Carevu vezu i sukobe sa Dalilom:

Jao ti meni nešto kažeš a nisi branila svoju majku, ima da te izje*em - rekao je Car.

To može u tvojoj mašti - rekla je Mima.

Ma Gruja te izje*ao a ne neko drugi - vikao je on.

Zola je prišao Viki dok je spavala u krevetu. Tom prilikom joj je rekao da je Nevena plakala u dvorištu zbog njega.

Čuo sam je kako plače, a Sanja je teši, ja ne mogu da verujem šta se dešava - pričao je Zola i krenuo da se mazi sa Viki u njenom krevetu.

Nikola Grujić Gruja je došao nakon opklade sa Zolom kod Mime. On je na sve načine pokušao da sazna što se ona ophodi tako prema njemu:

Što tako pričaš sa mnom, nisi mi jasna stvarno. Posle svega ti tako meni radiš, i posle svega i borbre i razgovara sa svojom decom ja se borim za tebe, a da li ti smatraš da je normalno da se tako ponašaš - govorio je Gruja.

Je l to to? Ja smatram da ne bi trebali više da budemio zajedno - rekla je Mima i otišla od Gruje koji ju je pratio u stopu.

Posle čega toga - upitao je on.

Autor: N.Ž.