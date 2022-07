Detaljno obradili sve!

U "Novom vikend jutru" kod Jovane Jeremić, pokrenuta je tema nasledstva u slučaju pokojnog Vidoja Ristovića i medijskog sukoba njegove supruge, voditeljke Nikoline Pišek i njegovog oca Miše Grofa.

Jovana je ugostila advokaticu Mariju Starčević, voditelja TV Pink Nemanju Velikića, novinarku Snežanu Dakić, novinara Tomislava Kresovića, kao i profesora i dr Miloša Dimitrijevića. Oni su zajedno komentarisali ovu temu.

- Činjenica je da kada dođe do smrti, dođe i do razmirica. Mislim da tada advokati imaju pune ruke posla i kada dođe do deobe imovine, mislim da niko ne izlazi srećan. Šta se prvo vodi na ime pokojnog supruga Nikoline Pišek? Zašto sada Miša Grof izlazi u javnost i iznosi prljav veš o njoj? Po meni je to degutantno i bezveze. Ona je bila zakonita supruga i ima dete sa njim. Ako mu se ta snaja nije dopadala, o tome je trebao da razmišlja ranije, kada je ulazio njegov sin u brak, a još nije održano prvo ročište – Nemanja Velikić.

- U ovom slučaju, pošto je Nikolina njegova zakonita supruga, sa kojom on ima ćerku i dete iz prvog braka, zakonski naslednici su, dakle, Nikolina Pišek i njegova deca. Kada bude bio pokrenut ostavinski postupak, videće se da li postoji neko zaveštanje, tj. testament. Nikolina Pišek i dvoje dece su zakonski naslednici - istakla je advokatica, Marija Starčević.

Ovde se sada iznosi prljav veš, da je ona ubila njenog sina, to sam čitao. Po meni bi ovde trebalo da je Zakon broj jedan - istakao je voditelj.

- Zakon će i biti broj jedan. Ovde će se primeniti Zakon o nasleđivanju, što se tiče imovinskog dela - navela je advokatica.

- Poznajem Mišu. Ne znam na čije je ime ta zaostavština, jer nisam ulazio u imovinsku kartu. Zaista je bitnije ono što prethodi ovog postupka, mora biti istraga. Mora da se izvrši obdukcija na telu pokojnika, toksikološki nalaz. To je osnova svega, da bi se utvrdilo činjenično stanje, da li je nasilno naneto ili je aneurizma. Zvanični izveštaj patologa će dati glavni sud, a nakon toga se ulazi tek u priču podele i deobe imovine. Njegove izjave su izvučene iz konteksta, ne nastupa on ovako u javnosti - rekao je Miloš.

- Mi sad imamo suđenje pre suda – rekao je Nemanja.

- Novinari su razapeli Zorana Marijanovića i silovali pokojnu Jelenu Marjanović – rekao je Miloš.

- Ja nisam pratila ovaj postupak, tako da bih ostala uzdržana. Ne volim da se naslađujem ovakvim temama i zato nisam pratila ovaj slučaj – rekla je novinarka i voditeljka Snežana Dakić.

- Mene samo brine da ovo ne dobije obrise obrise međudržavnog obračuna između Hrvatske i Srbije, kao što smo imali slučaj – dodao je Nemanja.

- Jedno je kad neko nasledi 100.000 evra a neko milion. Mi smo svedoci da je prešlo u rijaliti i papraco. Novine pišu zbog tiraža, mnoge stvari se otkrivaju mnogo kasnije. Svako ima prava da sumnja – rekao je Kresović.

- Mislim da su izjave podstaknute afektom, ne može da ga vrati – rekao je Miloš.

- Sve ono što je na Vidoja Ristovića, pripada Nikolini i deci. Njegov otac može da pokrene posebnu tužbu da se utvrdi šta je njegovo. Ako ne dokaže to, onda je to pripadnost Nikoline i dece. Nikolina može da traži odvajanje na osnovu bračne tekovine – rekla je advokatica.

- Roditelj ako ti nešto prepiše, ima pravo i da povuče – rekla je Snežana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

