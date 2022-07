Iskreno o svemu.

Pevačica Marina Visković progovorila je o tome što je često porede sa Anastasijom Ražnatović, kao i o pričama da navodno ima veze sa oženjenim biznismenom.

Marina ovih dana je u žiži javnosti kako zbog novog singla, tako i zbog sporne izjave da joj je potrebno 3.000 evra da preživi mesec, kao i zbog spekulacija o njenom ljubavnom životu.

Pevačicu na društvenim mrežama porede sa Cecom i Anastasijom Ražnatović, a ona je sada otkrila kako gleda na to.

- Pa to je fenomenalno. Dosta me porede sa Anastasijom, čak me i pomešaju s njom. Anastasija je lepa devojka, Ceca mi je omiljena, nemam ništa protiv - poručila je Marina, pa otkrila da li je stvarno nosila Anastasijinu sliku kod plastičnog hirurga.

- Ne. To mi je smešno - izjavila je ona.

Marinu spajaju i sa brojnim muškarcima, pominje se general, kao i oženjeni biznismen koji joj je navodno kupio kola...

- Ništa od toga nije istina, pa ne može ni da me pogodi. Vrlo sam striktna jer smatram da je intima moja stvar i ne treba publiku da navikavam na te stvari, jer mi je, prvo, nekulturno da se eksponiram sa svojim partnerom, nije sastavni deo mog posla - rekla je Viskovićeva i istakla da nikada nije izdržavala momka, a zatim otkrila koji je najskuplji poklon dobila od dečka:

- Nakit i sat.

Pevačica je izazvala i lavinu komentara kada je u jednoj emisiji izjavila da joj je potrebno 3.000 evra za mesečne troškove, a sada je pojasnila šta je pod time mislila.

- To je Ognjen Amidžić dao primer i zatekao me je. Ja sam u životu znala da preživim mesec sa malo para, a znala sam i da preživim sa dosta novca. U emisiji sam htela da kažem da nemam uvid u finansije, jer nisam neko ko prati koliko troši. Nikada ne znam koliko para imam. Isto se ponašam i kada u novčaniku imam 5.000 evra i 200 dinara. Što se tiče tih 3.000, ja sam u obzir uzela i ulaganje u karijeru. Mene svako pojavljivanje košta. Skuplje je od nekog drugog posla - objasnila je Marina.

Autor: Pink.rs