Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, uključio se telefonskim putem u emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom otkrio potresne detalje smrti svog sina Vidoja Ristovića, progovorio o njegovom braku sa voditeljkom Nikolinom Pišek, kao i o svom odnosu sa snajkom.

- Nikako sam, verujte mi. Evo 7. će biti dva meseca otkako sam uzgubio sina. Ja sam samo njega imao. Na vrlo neobičan način je otišao, iznenadno. Javila se neka dama, ona kaže htela je da mi izjavi saučešće. Rekla mi je: ''Pa Vidoje je mrtav''. Ja sam njega video oko šest sati, kola su došla po njega, on je otišao. Ona zove oko 11 uveče i kaže da je Vidoje mrtav. Verujte da ja uopšte ne znam ko je ona. Ne znam da li je prijateljica, da li je maserka... Ona mi je dala adresu na Crvenom Krstu, ja sam to zapisao, zvao taksi, kuća je bila puna policije i ta dama koja nije ni na šta ličila, a ja znam da je moj sin imao ukusa.. Moj sin bi u julu napunio 43 godine. Bio je baš čovek od ukusa. Ona nije ličila ni na šta. Strašno! - počeo je Miša i dodao:

- Nisam je zvao, čuo je nisam ni video... Rekli su mi da je nema nigde. Ja sam bio blizak sa sinom. Znao sam jedan salon jedne gospođe koja je u Japanu završavala masaže. Taj stan u kojem je Vidoje umro bio je sa jednim velikim francuskim krevetom. Video sam neke uređaje, sprave i puno policajaca. Nije bilo lekara, samo puno policije. Čak su dvojica bili bez uniforme. On je ležao na tom krevetu, bio je gore go, dole pokriven. Nikad nije bio lepši... - rekao je Vidojev otac i dodao:

- Obdukcija se čeka mesec i po, dva. Treba da dobijem nalaz na kuću. U UKP-u nisu ništa dobili. On nije nikad imao probleme sa srcem, on je i trenirao i plivao i išao u teretanu. Jeste se malo ugojio u zadnje vreme, ugojio se malo u zadnje vreme. Voleo je da pojede, posebno uveče sa svojim prijateljima - otkrio je Ristović, a na pitanje voditeljke da li se Vidoje žalio na nešto poručio je:

- Žalio mi se, trebalo je puno para poslati u Zagreb da se kuća završi. Na to se žalio. Posle smrti mog sina došlo je mnogo prijatelja. Rekli su da nisu hteli ranije da mi kažu. On je imao neki incident u kaštelima, iznajmio je celu vilu. Ona je imala pet lepih kerića. Evo sada vidim kako ga žali... Trošeći njegov novac, tako će da ga žali - rekao je Miša Grof i dodao:

- Kad sam joj jvio da je Vidoje mrtav, ona je sutradan došla u Beograd i htela je da odmah uđe u stan. Ja sam joj rekao da je običaj kod nas pravoslavaca da se tu ne ulazi 40 dana. Ja sam kasnije shvatio zašto je ona htela da uđe. On je imao tu 68.000 evra keša i kompletan nakit u vrednosti od oko 280.000 evra. To sve je nestalo. Onda su mi oni rekli da misle da je ona sve to odradila. Ja ništa nemam protiv te gej populacije, ali ja nikad nisam video nekog ko nije gej u njenom društvu. Ona je uvek bila okružena nekim zgodnim momcima... On je pisao knjige i tu je pisano o svemu. Ćerka je bila nejna ćerka, poslali su Hanu u London da studira. Sve uplatnice imam što je finansirao Vidoje. Ona je htela da uzme te papire i dnevnike. Kad je ona rekla: ''Mišo, Vidoje bi strašno želeo da završimo tu kuću...' Rekla mi je da joj treba još nekoliko hiljada evra, da je sve skoro završeno - poručio je Ristović i otkrio da su glasine da su Nikolina i njegov sin samo formalno bili u braku - istinite, kao ida poseduje dokaze o tome da je voditeljka njegovog sina iskorišćavala.

- Samo brak na papiru zadnje dve godine. On je spavao u hotelu, a ona u stanu. On je odneo to što bi ona naručila. Imam razgovore gde ona kaže da joj javi kad upati pare. Jedina komunikacija je bila oko novca, oko poklona. Ona je zbog psa nosila šest meseci crninu, a sad ni mesec i po dana! Pa naravno da je ona vesela udovica kad je uzela toliki nakit... Ja lud nisam, ona je žena za lečenje. Postoje klinike u Hrvatskoj. Ona ima predivno dete koje je jedna čarolija. Ona je dovela na sahranu dete od šest godina. Imam i drugu unuku, Vidojeva prva žena me stalno zove i dolazi... Nikolinu samo novac zanima. Ona me s nepoznatog broja zove i kaže da ja nju mrzim. Ja sam joj rekao da je obožavam i da je volim. Rekao sam joj: ''Pa ubila si mi jedino dete. Kako ću te mrzeti?''. On je morao da nosi novac. Kakva je to nastrana ljubav? Novac, poklon, narukvica od 50.000... Sve što joj je davao, on je slikao, ja sve to imam. On je nju voleo, ali nju to nije interesovalo. Ona ustane, ode u teretanu, onda je momak koji radi kod mene vodio kučiće da se srede, da se okupaju, namirišu, da im se nalakiraju nokti. Onda je išla u kafić da jede kolače i pije kafu, a onda su joj dolazili prijatelji iz Hrvatske.

Autor: M.K.