ONI SU 17 GODINA U BRAKU I SPASILA MU JE ŽIVOT! Ovo je Karamelina žena, nema je u javnosti, a prava je LEPOTICA! (FOTO)

Imaju sina Vasilija kog obožavaju.

Gorana Stojićevića Karamelu, voditelja i vrsnog imitatora znate svi. Međutim, njegovu ženu Milicu, sa kojom je u braku 17 godina nismo imali puno prilike da vidimo.

- Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. Čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć - rekao je tada.

Supruga Gorana Stojićevića Karamele Milica bila je uz njega i kada je imao srčani udar i tada mu je spasila život.

- Moja Milica je bila pored mene kada mi je pozlilo. Brzo je reagovala, ona je moj anđeo - rekao je tada za medije.

Milica i Goran dobili su sina Vasilija na koga su neizmerno ponosni.

Srećna porodica svoju intimu čuva samo za sebe, a uprkos Goranovom konstantnom angažmanu, trude se da budu posvećeni jedni drugima.

